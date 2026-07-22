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За полгода из РФ экстрадировали 373 гражданина Таджикистана, объявленных в розыск на родине

В первом полугодии 2026 года Россия экстрадировала 373 гражданина Таджикистана, объявленных в розыск на родине, ещё 117 граждан республики задержаны на территории РФ, сообщил министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода. Он отметил, что в настоящее время в международном розыске по линии Интерпола находятся 4 225 граждан Таджикистана. 

В Подмосковье сотрудники полиции прекратили гражданство 88 натурализированных граждан, у 150 мигрантов аннулировано РВП и у 2 600 - вид на жительство. Принято 33,5 тыс. решений о выдворении и депортации, 49 тыс. - о неразрешении въезда. Сняты с фиктивного учёта более двух тысяч иностранных граждан, 11 тыс. - сокращены сроки временного пребывания.

 

Власти Британии решили досрочно освободить почти 2,5 тысячи преступников из-за переполнения тюрем. В сентябре на свободе раньше срока окажутся сотни насильников и педофилов. Согласно новому закону, заключенных, совершивших тяжкие преступления, можно отпустить после отбытия половины срока, а не двух третей, как прежде.

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