Лавров сообщил, что носит у сердца цитаты из Анкориджа, и рассказал о прямом участии США в атаках на Россию

"Что касается Анкориджа, то, вы знаете, я даже ношу с собой, у сердца, цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже. Президент Путин сказал, что "в Анкоридже нас просили [идти] на компромиссы, сформулированные американцами, мы подумали и - не сразу, а приехав в Анкоридж, - сказали, что мы согласны".