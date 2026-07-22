Лавров сообщил, что носит у сердца цитаты из Анкориджа, и рассказал о прямом участии США в атаках на Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил
, что носит у сердца цитаты из заявлений президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о договоренностях, достигнутых на встрече в Анкоридже.
"Что касается Анкориджа, то, вы знаете, я даже ношу с собой, у сердца, цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже. Президент Путин сказал, что "в Анкоридже нас просили [идти] на компромиссы, сформулированные американцами, мы подумали и - не сразу, а приехав в Анкоридж, - сказали, что мы согласны".
В то же время Лавров сказал, что «уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных — система Starlink и многое другое — не просто помогают, а напрямую участвуют
в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории».