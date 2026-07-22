Погибшие и полсотни раненых на Кубани, Ставрополье, в Белгородской, Брянской, Запорожской, Херсонской, Курской областях, ДНР, Ялте

В Армавире (Краснодарский край) обломки беспилотника ВСУ попали на территорию нефтебазы, в результате чего начался пожар погиб сотрудник. При атаке на складской комплекс "Вайлдберриз" в Краснодаре погибла девушка, ранены девять человек, трое из них в тяжёлом состоянии. В Краснодаре повреждены десять частных и шесть многоквартирных домов

, в станице Динской - в два частных дома.