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Погибшие и полсотни раненых на Кубани, Ставрополье, в Белгородской, Брянской, Запорожской, Херсонской, Курской областях, ДНР, Ялте

В Армавире (Краснодарский край) обломки беспилотника ВСУ попали на территорию нефтебазы, в результате чего начался пожар, погиб сотрудник. При атаке на складской комплекс "Вайлдберриз" в Краснодаре погибла девушка, ранены девять человек, трое из них в тяжёлом состоянии. В Краснодаре повреждены десять частных и шесть многоквартирных домов, в станице Динской - в два частных дома.
Также пожар на логистическом комплексе в Невинномысске Ставропольского края, ранены пять человек.
Украинцы ударили по многоквартирному жилому дому в Ялте, сгорели семь квартир, ранены 17 человек, трое из них в тяжёлом состоянии.
Ранены два человека при атаке на магазин в посёлке Северный Белгородской области. Ранены двое мужчин в Белгородском округе и в Шебекине, ранены муж и жена в Краснояружском округе. Повреждены жилые дома, коммерческие объекты, административное здание, автомобили. 
Агропромышленный холдинг "Мираторг" сообщил о трёх крупных атаках на производственные активы компании в Климовском районе Брянской области, ранен сотрудник охраны. Ранен мирный житель в Погарском районе. В посёлке Картушин Стародубского района в результате атаки украинского БПЛА погиб 61-летний мужчина. В Белой Берёзке ранена 75-летняя женщина, полностью уничтожены частный жилой дом и два гаража, повреждены здание дома культуры и многоквартирный дом. В Суземке в результате атаки дрона на гражданский автомобиль ранен 70-летний мужчина.

В Курской области из-за удара дрона в селе Толпино Кореневского района ранена 60-летняя женщина. В слободе Белой Беловского района ранен 28-летний молодой человек.
Ранены два мирных жителя в Калиновском и Никитовском районах Горловки, четыре человека ранены в Центрально-Городском районе Горловки.
В Херсонской области ранены трое мужчин в Алёшках, Великих Копанях и Голой Пристани.
В Запорожской области  два человека ранены в Каменке-Днепровской вследствие удара по зданию аптеки. Ещё два человека получил ранения в Бердянском округе и в селе Радивоновка.
 

 

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