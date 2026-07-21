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В США разработали очень умную модель искусственного интеллекта, и она тут же вышла из-под контроля

Инженеры OpenAI разработали модель искусственного интеллекта, предназначенную для решения «длительных задач», но были вынуждены отключить её, поскольку одновременно она получила «больше возможностей для совершения нежелательных действий». Модель оказалась достаточно умной, чтобы опровергнуть одну из гипотез Эрдёша, применив существующие концепции, которые люди ранее не могли связать воедино. Но во время работы она часто пыталась действовать за пределами выделенной разработчиками среды и нашла способ выйти за пределы этой среды, получив доступ к интернету.
 
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Всемирной конференции по искусственному интеллекту заявил, что главным ограничением для массового перехода к агентной экономике является человеческий фактор. Финансовый сектор РФ, по его оценке, лидирует по глубине внедрения ИИ. В Сбере все кредиты физическим лицам выдаются автоматически, а в корпоративном сегменте ИИ участвует в оценке заёмщиков с совокупным кредитным портфелем объёмом 5 триллионов рублей. «Подлинный вызов ближайших лет — переход от позиции "ИИ помогает принять решение" к "ИИ принимает решение и отвечает за результат" именно в тех сферах, где ошибка стоит дорого», — заявил Ведяхин.
 
Учебные заведения крупнейшего в США школьного округа, города Нью-Йорк, внедряют в образовательный процесс человекоподобного робота по имени Салли. Благодаря системе идентификации, студенты смогут синхронизироваться с платформой, чтобы робот смог их распознать. "Стоимость Салли ниже средней годовой зарплаты учителя в Нью-Йорке и составляет $57 тыс., но школьный округ пообещал, что робот никогда не станет заменой учителей-людей".
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