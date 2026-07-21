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Массовая гибель пчёл в Челябинской области и Красноярском крае

Около 30 миллионов пчёл погибли в Красноярском крае из-за обработки полей сильнодействующими пестицидами. Инфекционных и инвазионных заболеваний у пчёл не выявлено. Более пяти миллионов пчёл погибли в Челябинской области. О массовой гибели пчелиных семей сообщают десятки фермеров. 

Директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета Руслан Шарафутдинов рассказал, что даже просто посидев на отравленном пестицидами цветке или принеся пыльцу в улей, пчела может отравить всю семью. Урожайность культур в местах без опыления пчел может быть ниже на 10-15%, но пчёлы опыляют и 90% диких цветковых растений. 

Старший научный сотрудник Института биологии и развития РАН, биолог и пчеловод Дмитрий Богуславский объяснил, что исчезновение опылителей отражается на всей пищевой цепочке. «Пчёлы опыляют большинство цветковых растений, от которых зависит питание других насекомых, птиц, пресмыкающихся и млекопитающих».

 


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