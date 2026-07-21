Массовая гибель пчёл в Челябинской области и Красноярском крае

Директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета Руслан Шарафутдинов рассказал, что даже просто посидев на отравленном пестицидами цветке или принеся пыльцу в улей, пчела может отравить всю семью. Урожайность культур в местах без опыления пчел может быть ниже на 10-15%, но пчёлы опыляют и 90% диких цветковых растений.

Старший научный сотрудник Института биологии и развития РАН, биолог и пчеловод Дмитрий Богуславский объяснил, что исчезновение опылителей отражается на всей пищевой цепочке. «Пчёлы опыляют большинство цветковых растений, от которых зависит питание других насекомых, птиц, пресмыкающихся и млекопитающих».