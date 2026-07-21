никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины". Он добавил, что

Самолёт разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II летает в районе Калининградской области, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

"Около полутора часов назад самолёт-разведчик НАТО взлетел с аэродрома в румынской Констанце, где базируется последние месяцы, и в настоящее время совершает полет в районе Калининградской области на высоте чуть более 10 км".

Сначала борт совершил пролёт вдоль границы российского региона с Польшей, после чего прошел в районе восточной и северной границ Калининградской области. До этого в районе Калининградской области Bombardier Challenger 650 Artemis II появлялся 7 и 8 июля, причем на некоторых участках полета вокруг российского региона его сопровождал принадлежащий британским ВВС самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint. За последние несколько месяцев диспетчеры почти десяток раз фиксировали подобные полеты Bombardier Challenger 650 Artemis II в районе Калининградской области.