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Песков сообщил о цели СВО, в Европарламенте предположили подготовку к размещению европейских войск на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что РФ проводит специальную военную операцию, "чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины". Он добавил, что размещение иностранных контингентов на территории Украины неприемлемо для России.
Учения «коалиции желающих», которые планируется провести осенью в Польше, могут быть подготовкой к размещению европейских войск на Украине, считает депутат Европарламента Фернан Картайзер.

Самолёт разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II летает в районе Калининградской области, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. 

"Около полутора часов назад самолёт-разведчик НАТО взлетел с аэродрома в румынской Констанце, где базируется последние месяцы, и в настоящее время совершает полет в районе Калининградской области на высоте чуть более 10 км".

Сначала борт совершил пролёт вдоль границы российского региона с Польшей, после чего прошел в районе восточной и северной границ Калининградской области. До этого в районе Калининградской области Bombardier Challenger 650 Artemis II появлялся 7 и 8 июля, причем на некоторых участках полета вокруг российского региона его сопровождал принадлежащий британским ВВС самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint. За последние несколько месяцев диспетчеры почти десяток раз фиксировали подобные полеты Bombardier Challenger 650 Artemis II в районе Калининградской области. 

 

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