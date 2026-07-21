ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и полсотни раненых в Белгородской, Брянской, Херсонской, Запорожской областях, Сочи, ЛНР

В селе Головчино Белгородской области от удара дрона ВСУ по предприятию погиб
мужчина, ещё один ранен. В Бессоновке ранена женщина, в Стрелецком тяжело ранен мужчина. В Салтыкове, Дубовом, Бочковке ранены трое мужчин. В Белгороде ранена женщина, в Шебекине ранены два бойца самообороны. В Ржевке, Вознесеновке, Шебекине ранены трое мужчин. В Прохоровке при атаке на магазин ранена женщина. В Красной Яруге при атаке на магазин ранены двое мужчин и женщина. В Белгороде при атаке на магазин ранены
женщина и восемнадцатилетний юноша. Ранен ещё один мужчина в Стрелецком. Ранены мужчина и три женщины в Пролетарском. В Белгороде при атаке на коммерческий объект погиб
мирный житель. При атаке дрона на автомобиль погиб
водитель в Шебекине. Крайне тяжело ранен мужчина в Краснояружском округе, ранен мужчина в Грайворонском округе. В Белгородском округе при атаке дрона на частный дом ранены
две женщины. Украинцы повредили гидротехнические сооружения Белгородского водохранилища и продолжают их атаковать, произошёл сброс воды
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Ранены
три человека в Суземке Брянской области, повреждены производственные корпуса "Мираторга".
Ранена
семилетняя девочка в Центральном районе Сочи.
В Сватове, ЛНР, беспилотник влетел в окно жилого дома, ранены 4 человека, среди них двое детей 10 и 14 лет, десятилетний мальчик ранен тяжело. В Луганске при атаке на частный дом ранена 69-летняя женщина.
В Херсонской области погибла
женщина в Великих Копанях, ранен мужчина. Ранены женщина в Великой Лепетихе и мужчина в Алёшках.
Атаки дронов на трассах привели к ранению двух женщин на дороге между Клинами и Виноградовом, мужчины на дороге между Виноградовом и Тарасовкой и ещё одного мужчины на дороге между Чаплинкой и Каховкой.
Продолжаются удары по жилой застройке Энергодара. При атаке на автовокзал ранены парень 2005 г.р. и мужчина 1958 г.р. в Каменке-Днепровской (Запорожская область). В Токмаке при атаке на жилые дома ранена женщина 1939 г.р., там же ранена женщина 1986 г.р., ехавшая на самокате. В Пологовском округе тяжело ранен мужчина.
За неделю
от украинских ударов погибли 69 мирных жителей РФ, в том числе два ребёнка, ранены 433 мирных жителя, в том числе 12 детей.