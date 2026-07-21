ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и полсотни раненых в Белгородской, Брянской, Херсонской, Запорожской областях, Сочи, ЛНР

енщина в Великих Копанях, ранен мужчина. Ранены женщина в Великой Лепетихе и мужчина в Алёшках.

В Херсонской области погибла

Атаки дронов на трассах привели к ранению двух женщин на дороге между Клинами и Виноградовом, мужчины на дороге между Виноградовом и Тарасовкой и ещё одного мужчины на дороге между Чаплинкой и Каховкой.

Продолжаются удары по жилой застройке Энергодара. При атаке на автовокзал ранены парень 2005 г.р. и мужчина 1958 г.р. в Каменке-Днепровской (Запорожская область). В Токмаке при атаке на жилые дома ранена женщина 1939 г.р., там же ранена женщина 1986 г.р., ехавшая на самокате. В Пологовском округе тяжело ранен мужчина.

