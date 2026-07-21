Дума приняла закон об исключении получения гражданства РФ судимыми и расширила перечень оснований для выдворения иностранцев

Также закон предусматривает выдворение за мелкое хулиганство, пропаганду либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, призывы к введению/продлению политических/экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан РФ или российских юридических лиц, участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании либо вовлечение в участие в них несовершеннолетних и др.