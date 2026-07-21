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Дума приняла закон об исключении получения гражданства РФ судимыми и расширила перечень оснований для выдворения иностранцев

Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об исключении возможности получения гражданства РФ или права на проживание в РФ стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления как в России, так и за её пределами. Предусматривается, что ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулироваться. От представления документа об отсутствии (наличии) судимости освобождаются иностранные граждане, не достигшие 14 лет; признанные беженцами либо получившие политическое убежище или временное убежище на территории РФ; проходящие военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ или воинских формированиях РФ; проходившие военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ или иных воинских формированиях РФ и участвовавшие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил РФ или воинских формирований РФ. Также не должны будут предоставлять справку о судимости проживающие в Российской Федерации на основании разрешений на временное проживание в целях получения образования.
 
Также Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о расширении перечня правонарушений, за совершение которых иностранные граждане, помимо штрафа, будут подлежать выдворению из РФ. В том числе выдворение будет грозить иностранцам за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии - в настоящее время за это предусмотрен только штраф от одной до трех тысяч рублей. 

Также закон предусматривает выдворение за мелкое хулиганство, пропаганду либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, призывы к введению/продлению политических/экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан РФ или российских юридических лиц, участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании либо вовлечение в участие в них несовершеннолетних и др.


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