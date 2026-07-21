Дума приняла закон об исключении получения гражданства РФ судимыми и расширила перечень оснований для выдворения иностранцев

Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об исключении возможности получения гражданства РФ или права на проживание в РФ стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления как в России, так и за её пределами. П

редусматривается, что ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулироваться. О

т представления документа об отсутствии (наличии) судимости освобождаются иностранные граждане, не достигшие 14 лет; признанные беженцами либо получившие политическое убежище или временное убежище на территории РФ; проходящие военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ или воинских формированиях РФ; проходившие военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ или иных воинских формированиях РФ и участвовавшие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил РФ или воинских формирований РФ.

Также не должны будут предоставлять справку о судимости проживающие в Российской Федерации на основании разрешений на временное проживание в целях получения образования.