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Дума приняла закон, обязывающий банки и МФО уведомлять граждан о подписании кредитного договора от их имени

Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал Госуслуг о подписании кредитного договора. Кредитор при подписании заемщиком индивидуальных условий договора должен проинформировать его о факте подписания, процентной ставке на дату подписания, сумме кредита или лимите кредитования и сроке возврата. Эти сведения кредитор передает в квалифицированное бюро кредитных историй, а бюро направляет их в личный кабинет гражданина на Госуслугах при наличии подтвержденной учётной записи. Уведомление должно быть отправлено незамедлительно, не позднее 15 минут с момента получения сведений от кредитора. Если сумма кредита или лимит кредитования превышают 50 тыс. рублей, в уведомление также включается информация о праве отказаться от получения кредита и контакты кредитора для такого отказа.

Закон вступит в силу лишь с 1 октября 2027 г.

Объём выдач по так называемым микрокредиткам в России достиг 86 миллиардов рублей. В годовом выражении он увеличился в 3,6 раза.

 

 


 

 


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