О логике жёстких ответов

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин пообещал жёсткий ответ за атаку украинцев на автобус в Шебекине, из-за которой погибли 5 человек и ранены 27.

Но ещё перед этим - в одной только Белгородской области - погибли трое и ранены 14 человек. А уже после этого - погиб один и ранены 17. Всё за одни сутки, считая с вечера 19 июля. И только в Белгородской области.

Не думаю, что погрешу против истины, если предположу, что "жёсткие ответы" не пугают именно тех людей на украине и не на украине, которые принимают решения наносить удары по России. Правда, центры принятия решений тоже входят в спектр тех "жёстких ответов", которые нам обещали показать. И когда-нибудь, возможно, покажут. Хотя, наверное, не стоит на это надеяться, ведь, в логике жёстких ответов, для этого в России сперва должно произойти что-то исключительно кошмарное (и вот тогда-то...).





Но дело даже не в этом. Логика жёстких ответов смущает в принципе. "Если вы будете массово убивать и ранить наше гражданское население, мы нанесём удары по серьёзным военным и логистическим целям". А в ином случае - не нанесём? А в ином случае - эти военные и логистические цели будут продолжать функционировать? Ведь это ужасное предположение, что в таком случае топливом войны выступают убийства российского гражданского населения. Есть такие убийства (причём именно в каком-то особенно выдающемся виде, потому что по одному, по двое, по трое они теперь есть каждый день) - тогда будут наноситься "ответные" жёсткие удары по военным украинским объектам. А иначе - что, не будут наноситься?.. Будут, но не в таком количестве?..

Как же должна окончиться эта война? Хорошо, пусть ВС РФ доберут Дружковку, Краматорск и Славянск. Неизвестно, сколько на это потребуется времени и тяжких усилий, но, по крайней мере, такая цель "на земле" обозначена, и будем надеяться на успех. Но вот этот постоянный террор "новых территорий" и "старых территорий" - он же от этого не прекратится. Украинцы будут постоянно пить из них - из нас - кровь. Вот нам многократно сказали, что территорию ЛНР освободили полностью. Хорошо. Но вместе с тем, в ЛНР утвердили список населённых пунктов, где нельзя обследовать дома из-за боёв . Не то что жить в них нельзя - а даже просто обследовать.

И даже если мы займём весь Донбасс, украинцы будут продолжать террор. И их "западные партнёры", конечно. Они будут продолжать террор даже в том (маловероятном) случае, если подпишут какую-нибудь бумагу.

Думается, что для внутреннего потребления "логика жёстких ответов", когда мы бьём по военным объектам и снабжению украинцев в ответ на массовые убийства россиян, а иначе - "не бьём или бьём меньше", - для внутреннего потребления в воюющей стране это циничная и возмутительная логика.

Но и для внешнего потребления она весьма сомнительна. В представлении того самого "коллективного Запада" (включая, разумеется, США) сколько бы РФ ни говорила про ответы - всё равно она начала первая и она находится на международно признанных территориях украины. Нашу "логику жёстких ответов" никто там не воспримет всерьёз.

Хотя, может быть, она предназначена для нейтралов, вроде Африки или даже Индии с Китаем? Тогда для них все эти вещания про жёсткие ответы. И сам способ ведения боевых действий - такой, что все удары РФ по украине должны выглядеть как ответы - для них.





Российская же патриотическая общественность, не имея для опоры какой-либо здоровой логики, вынуждена всё время заниматься самоуговариванием и самоподбадриванием в духе "вот хорошо, опять не договорились с "партнёрами", а то опять надули бы нас, так что продолжаем войну". И так уже почти четыре с половиной года, с самых со стамбульских недодоговорённостей. Несомненно, в то же время, что продолжать войну из московского/питерского кабинета несравненно удобнее, чем из окопа или хотя бы даже из белгородской квартиры. Но спроси меня - а я что, хочу "заключить договор"? - и я не знаю . Потому что не вижу, почему бы нашим врагам хотеть заключить договор с нами. Потому что не верю, что они будут соблюдать договор. Я не знаю, как к нашему успеху может закончиться война, и пытаюсь найти обнадёживающую логику, и нахожу только логику "жёстких ответов".



