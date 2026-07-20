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Золотой запас России сокращается

 

На 1 июля 2026 года золотые резервы Банка России достигли 73,4 миллиона тройских унций, это минимальный объём с февраля 2020 годаНа 1 июня этот показатель составлял 73,7 миллиона унций, а на 1 мая — 73,9 миллиона. 

По данным Всемирного совета по золоту, в мае 2026 года золотые резервы мировых центральных банков выросли на 41 тонну. Однако Банк России продолжил продавать золото. Его запасы уменьшились тогда на 6 тонн. С начала года, как уточнил Совет, Россия продала 34 тонны золота, сократив резервы до 2292 тонн.

Днём ранее заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко отметила, что с 2000 года золото подорожало в 12 раз.

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