Золотой запас России сокращается

На 1 июля 2026 года золотые резервы Банка России достигли 73,4 миллиона тройских унций, это минимальный объём с февраля 2020 года. На 1 июня этот показатель составлял 73,7 миллиона унций, а на 1 мая — 73,9 миллиона.

По данным Всемирного совета по золоту, в мае 2026 года золотые резервы мировых центральных банков выросли на 41 тонну. Однако Банк России продолжил продавать золото. Его запасы уменьшились тогда на 6 тонн. С начала года, как уточнил Совет, Россия продала 34 тонны золота, сократив резервы до 2292 тонн.

Днём ранее заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко отметила, что с 2000 года золото подорожало в 12 раз.