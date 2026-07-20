45% жителей Подмосковья собираются в ближайшие 5-6 лет переехать в Москву
- 20.07.2026, 16:40,
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Согласно опросу
девелоперской компании "Пионер", проведённому среди жителей Московской области 18-55 лет, 45% из них в ближайшие пять-шесть лет собираются переехать в Москву. При этом более 80% респондентов уже тесно связаны с Москвой: приезжают почти ежедневно на работу или бывают в городе несколько раз в неделю. Основной целью переезда 75% участников опроса видят улучшение качества жизни. Основным затруднением 89% видят стоимость московского жилья. Около 29% опрошенных собираются продать имеющиеся квартиры или дома, чтобы переехать в столицу. 71% респондентов собираются сохранить жильё в области и использовать накопления на ипотеку в Москве.
При этом 89% опрошенных беспокоят шум и суета столицы, а 55% пугают отсутствие лесов и рек рядом с домом.