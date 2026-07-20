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ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области, пять человек погибли, 27 ранены

В Шебекине Белгородской области украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу, погибли четыре женщины и мальчик. Ранены 27 человек, в том числе семнадцатилетний подросток. Трое раненых в крайне тяжёлом состоянии, с открытыми черепно-мозговыми травмами. 
Ранее за эти сутки в Белгородской области из-за атак ВСУ трое погибших и 14 раненых, в том числе трое детей.
Уже после этого: в районе села Бочковка Белгородского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль, три человека ранены; при атаке дрона ВСУ на социальный объект в поселке Октябрьский Белгородского округа ранена женщина; число раненых при атаке беспилотника на коммерческий объект в селе Беломестное увеличилось до двух; женщина ранена при атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде; в Грайворонском округе в хуторе Масычево дрон ударил по территории предприятия, ранен мужчина.
Уже после этого удар по автомойке в районе улицы Рабочей города Белгорода. Один человек погиб, десять ранены, двое в тяжёлом состоянии. 
Таким образом, число погибших за сутки (с вечера 19 июля) в Белгородской области - девять, число раненых за сутки в Белгородской области - 58 человек.
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