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В Киргизии власть пригрозила арестами за критику Китая, в Казахстане нарушителей ловит робособака

 

Пресс-секретарь президента Киргизии Дайырбек Орунбеков пригрозил арестами пользователям соцсетей и политикам за антикитайские посты в социальных сетях. «Есть политики, которые мечтают стать президентом, грезят этим. Они через фейковые аккаунты очерняют власть, утверждают, что "китайцы заполонили страну", "земли продаются", "внешний долг растет" (...) Если не прекратите нагнетать, будете задержаны вместе с руководителями», — заявил Орунбеков.

В Казахстане робособака с искусственным интеллектом впервые использовалась для охраны общественного порядка во время массовых мероприятий в честь Дня металлурга в Карагандинской области. Робособаки интегрированы с информационными базами полиции. За два дня с помощью робособаки выявлены четыре человека: гражданин, уклонявшийся от уплаты алиментов, двое государственных должников, а также ранее судимый мужчина, нарушивший установленное судом ограничение на пребывание вне жилища.

 

 

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