ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и полсотни раненых в Белгородской, Брянской, Курской, Московской, Херсонской обл., ЛНР, на Кубани

Пять человек, в том числе трое детей трёх, девяти и одиннадцати лет, ранены
в результате атаки украинских беспилотников на посёлок Разумное в Белгородской области, повреждены многоквартирные дома и автомобили. Ранены
мужчина и женщина при атаке БПЛА на магазин в посёлке Федчевка. В реанимации скончался
мужчина, тяжело раненый при атаке ВСУ 18 июля на пассажирский автобус. На предприятии в посёлке Октябрьский взорвался дрон ВСУ, есть погибший
и четверо раненых. На участке автодороги Малиновка - Отрадное от удара дрона по мотоциклу погиб
мужчина, ранен мужчина при атаке дрона на магазин в Белгороде. Ранены
двое мужчин в Красной Поляне и Беломестном.
В деревне Малогнеушево Рыльского района Курской области в результате атаки на магазин погиб
двадцатилетний парень, житель Мурманска. В этой же атаке ранены еще семь человек: у двух 17-летних, 18-летнего, 21-летнего парней, 18-летней, 25-летней девушек и 38-летней женщины множественные осколочные ранения. Пятеро сотрудников железной дороги ранены
при атаке ВСУ на Льгов. В Курске повреждены
семь многоквартирных домов, магазин, частный дом, автомобили.
В Брянской области погиб
водитель пожарного автомобиля, выехавший на тушение пожара в Белой Берёзке, три человека ранены.
Украинский БПЛА ударил по машине МЧС, тушившей пожар в Перевальском муниципальном округе ЛНР, один спасатель погиб
, ещё четверо ранены. Погиб
человек от удара дрона по автомобилю в Луганске, ранен водитель грузовика в Стаханове, ранена женщина под Кременной.
Сообщается об атаках на ближнее Подмосковье: Подольск - повреждены
котельная на ул. Лапшенкова, частный дом в д. Малое Толбино, несколько многоквартирных домов и автомобилей, зафиксированы падения БПЛА и обломков на территории предприятий и в жилых зонах, ранены
две женщины; Одинцово - повреждены
частный дом и автомобиль; Домодедово - семеро раненых
, один в тяжёлом состоянии, пожар в индустриальном парке "Южные врата".
В Ейске (Краснодарский край) падением обломков БПЛА ранены
трое, повреждены автомобили и частные дома.
Мужчина и девушка 2003 г.р. тяжело ранены
при атаке украинцев на пляж в Скадовске Херсонской области. В Каховке атакован и загорелся
многоквартирный жилой дом.
Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о новой атаке
БПЛА по нефтяному танкеру на своём терминале под Новороссийском, в результате чего был вынужден снова остановить погрузку сырья.