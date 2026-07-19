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Цена на золото выросла с конца XX века в 12 раз

 

Мировая цена золота выросла с конца прошлого века по 2025 год в 12 раз, отмечает заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

«Если сопоставлять стоимость металлов в самом конце XX века (в 2000 году) и в XXI веке, например, в конце 2025 года, исходя из статистики Всемирного банка, то большинство основных металлов подорожали, однако более всего — золото (в 12 раз)».

Цена на медь за это время возросла в 5,87 раза, на железо — в 3,39 раза, на никель — в 1,71 раза, на алюминий — в 1,66 раза. На рост цен в XXI веке влиял рост потребительских цен в мире, например, увеличение затрат на добычу и переработку, стоимости энергии, оборудования, изменения курса американского доллара и кризисы на рынках, считает Левашенко.

 

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