Российские школьники завоевали золотые медали на международных олимпиадах по математике и химии

Российские школьники завоевали четыре золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. Золотые медали завоевали Арина Прокудина (Челябинская область), Андрей Шишко (Москва), Роман Кравченко (Петербург) и Дмитрий Гришко (Москва). Серебро получили Александр Скворцов (Петербург) и Максим Большаков (Татарстан).

Также российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной олимпиаде по химии в Ташкенте. Арсений Гасаненко из Москвы был признан абсолютным победителем олимпиады по суммарному количеству баллов; также медали взяли Игорь Устинов (Москва), Ярослав Косолапов (Челябинская область), Павел Шептунов (Краснодарский край).



