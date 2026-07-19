ВСУ атакуют российские регионы, погибший и десятки раненых в Курской, Белгородской, Херсонской областях, ЛНР, ДНР

Четыре многоквартирных жилых дома атакованы украинскими беспилотниками в Курске, ранена женщина; затем сообщается о двух раненых
женщинах и раненом мужчине в Курске. Во Льгове под удары попали автобус, остановка и магазин, ранены четверо мужчин. Сообщается о раненых на автодороге в Рыльском районе. Всего в Курской области ранены 10 человек
, из них трое - тяжело. Уже после этого сообщения в Рыльске ранена
девятнадцатилетняя девушка, ранен
мужчина в селе Заолешенка.
В Белгородской области атакованы магазины в посёлке Майский и селе Беломестное, ранены двое мужчин, один из них ранен тяжело. Ранена
женщина при атаке дрона на автомобиль в Солохах. Также атакованы Отрадное, Октябрьский, Черемошное, Шебекино, Нежеголь, Семейный, Савченко, Степное, повреждены многоквартирный и частные дома, автомобили, инфраструктурные объекты. При повторной атаке на Майский ранен мужчина, в Шебекине ранена
женщина. В Грузском тяжело ранена
женщина, в селе Санково ранен мужчина. Ранена
женщина при атаке дрона на торговый объект в Белгороде.
Украинский беспилотник ударил по легковой машине семейной пары в Троицком муниципальном округе ЛНР. Ранен 64-летний мужчина, его жена погибла. В Кременной ранены 69-летняя женщина и 70-летний мужчина. В Луганске украинцы атаковали оптовый продуктовый рынок, повреждён транспорт.
В Херсонской области ранен мужчина в Великих Копанях и трое ранены
в Великой Лепетихе.
В Новороссийске два танкера атакованы украинскими беспилотниками во время погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума, возник пожар (потушен), погрузка нефти остановлена.
В Горловке атаке подверглось предприятие, оно повреждено
. В Центрально-Городском районе Горловки ранены
два мирных жителя.
Из-за атак БПЛА произошли три пожара
на промышленных объектах в окрестностях Ставрополя: два - в промзоне Вязники Шпаковского округа, один - в промзоне на севере Ставрополя.
В Красносулинском районе Ростовской области из-з падения обломков БПЛА загорелось
поле озимой пшеницы.