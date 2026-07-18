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Телевизоры уличили в слежке за пользователями, а мониторы - в самовольной загрузке приложений

Телевизоры LG уличили в нарушении конфиденциальности. По действующим условиям использования LG Смарт-ТВ, компания может записывать и анализировать разговоры для «улучшения» функций искусственного интеллекта. При этом обязанность уведомлять владельцев устройства и их гостей о ведущейся аудиозаписи возлагается на владельца телевизора. Если кто-либо не согласен с такими условиями, владелец должен отключить все функции, связанные с микрофоном и голосовым управлением. Принятие условий производителя позволяет LG также отслеживать использование устройства и передавать собранные данные третьим сторонам.

Аналогичные вопросы возникли и в отношении мониторов LG UltraGear и LG UltraFine: после подключения к компьютеру под управлением Windows они автоматически устанавливают приложения LG Monitor App Installer и McAfee Scam Detector, не запрашивая согласия пользователя. Согласно документации LG, приложение LG Monitor App Installer получает полный доступ ко всем системным ресурсам компьютера. При этом оно собирает сведения о местоположении пользователя, конфигурации оборудования, сетевой активности, данных учётных записей и контактной информации.

 

Пользователи новейшей флагманской модели искусственного интеллекта OpenAI GPT-5.6 Sol стали жаловаться, что она внезапно и без запроса удаляет их файлы, в том числе публичные базы данных. Модель может пойти на всё ради решения задачи, даже предпринять разрушительные действия, если на них не распространяется явный и однозначный запрет, а затем обмануть пользователя в отчёте о результатах. Как выяснилось, разработчик даже предупреждал об этом заранее: "модель слишком активно обходит ограничения, с которыми сталкивается при попытке выполнить запрошенную задачу, предпринимает действия, которые могут оказаться разрушительными вне контекста задачи, и представляет пользователю не соответствующие действительности результаты".

ИИ-помощник Grok Build CLI также уличён в том, что архивировал и загружал «файлы, которые ему было запрещено открывать и удалённые из истории закрытые данные». 

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