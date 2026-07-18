Аналогичные вопросы возникли и в отношении мониторов LG UltraGear и LG UltraFine: после подключения к компьютеру под управлением Windows они автоматически устанавливают приложения LG Monitor App Installer и McAfee Scam Detector, не запрашивая согласия пользователя. Согласно документации LG, приложение LG Monitor App Installer получает полный доступ ко всем системным ресурсам компьютера. При этом оно собирает сведения о местоположении пользователя, конфигурации оборудования, сетевой активности, данных учётных записей и контактной информации.

Пользователи новейшей флагманской модели искусственного интеллекта OpenAI GPT-5.6 Sol стали жаловаться, что она внезапно и без запроса удаляет их файлы, в том числе публичные базы данных. Модель может пойти на всё ради решения задачи, даже предпринять разрушительные действия, если на них не распространяется явный и однозначный запрет, а затем обмануть пользователя в отчёте о результатах. Как выяснилось, разработчик даже предупреждал об этом заранее: "модель слишком активно обходит ограничения, с которыми сталкивается при попытке выполнить запрошенную задачу, предпринимает действия, которые могут оказаться разрушительными вне контекста задачи, и представляет пользователю не соответствующие действительности результаты".

ИИ-помощник Grok Build CLI также уличён в том, что архивировал и загружал «файлы, которые ему было запрещено открывать и удалённые из истории закрытые данные».

