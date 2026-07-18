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Американцы считают, что жизнь молодёжи в ключевых материальных аспектах стала труднее

По данным Исследовательского центра Пью, за последние пять лет ещё более выросло количество американцев, считающих, что молодым людям приходится труднее, чем поколению их родителей. 87% считают, что стало труднее купить дом (70% в 2021 году), 82% - что стало труднее платить за колледж (71% в 2021 году), 82% - что стало труднее откладывать деньги на будущее (72% в 2021 году). Но драматичнее всего выросло число тех, кто считает, что молодёжи стало труднее найти работу - до 64%; в 2021 году так думали только 39%, и практически столько же тогда считали, что молодёжи находить работу стало легче. Но теперь так думают лишь 15% американцев.
Сами молодые американцы (18-29 лет) особенно часто считают, что им приходится труднее (75%). Но даже среди американцев старше пятидесяти лет с ними согласны 58%, а среди тридцати-сорокалетних с этим согласны 66%.
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