ВСУ атакуют российские регионы, 11 погибших и семь десятков раненых в Тамбовской, Московской, Белгородской, Херсонской областях

Семь человек погибли
и 25 ранены
в результате попадания беспилотника ВСУ в логистический центр "Вайлдберриз" в Котовске Тамбовской области. Восемь раненых в тяжёлом состоянии
. В селе Кузьмино-Гать Тамбовского муниципального округа повреждены
четыре дома, нарушено энергоснабжение.
Пожар из-за удара ВСУ на нефтебазе в подмосковном Ногинске, ранены
два человека, эвакуирован близлежащий родильный дом. ВСУ атаковали склад "Вайлдберриз" в Электростали, погиб
один человек, ранены 37, восемь раненых в тяжёлом состоянии
.
В Белгородской области скончался
мужчина, тяжело раненый в Шебекинском округе 19 июня. Ранен
мужчина при атаке дрона по магазину в Шебекине. Ранен
мужчина при атаке дрона ВСУ на частный дом в Малиновке. В Грайворонском округе в селе Заречье-Первое в результате удара дрона по частному дому погибла
женщина. Ранена женщина в Шебекине.
В Херсонской области в результате атаки ВСУ погибла
женщина 1940 г.р. в Голой Пристани, в Великих Копанях ранены женщина и двое мужчин, в Каховке и Алёшках ранены двое мужчин, в Скадовске ранена женщина, в Великой Лепетихе - мужчина. В Виноградове дрон атаковал легковой автомобиль, ранен мужчина.
ВСУ атаковали объект энергетики в Курчатовском районе Курской области, без электроэнергии
остались 46 тысяч потребителей.
В Климовском районе Брянской области массированному обстрелу ВСУ подвергся свиноводческий комплекс, он повреждён.
Полностью обесточен
Энергодар в Запорожской области. Украинцы массированно атакуют гражданские объекты, в городе нарушены поставки
топлива, продовольствия, строительных материалов и других товаров первой необходимости, остановлена подача воды.
Во Владимире беспилотник ВСУ попал в многоквартирный жилой дом, начался пожар.
В Воронежской области разрушен частный дом.