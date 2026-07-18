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ВСУ атакуют российские регионы, 11 погибших и семь десятков раненых в Тамбовской, Московской, Белгородской, Херсонской областях

Семь человек погибли и 25 ранены в результате попадания беспилотника ВСУ в логистический центр "Вайлдберриз" в Котовске Тамбовской области. Восемь раненых в тяжёлом состоянии. В селе Кузьмино-Гать Тамбовского муниципального округа повреждены четыре дома, нарушено энергоснабжение.
Пожар из-за удара ВСУ на нефтебазе в подмосковном Ногинске, ранены два человека, эвакуирован близлежащий родильный дом. ВСУ атаковали склад "Вайлдберриз" в Электростали, погиб один человек, ранены 37, восемь раненых в тяжёлом состоянии.
В Белгородской области скончался мужчина, тяжело раненый в Шебекинском округе 19 июня. Ранен мужчина при атаке дрона по магазину в Шебекине. Ранен мужчина при атаке дрона ВСУ на частный дом в Малиновке. В Грайворонском округе в селе Заречье-Первое в результате удара дрона по частному дому погибла женщина. Ранена женщина в Шебекине.
В Херсонской области в результате атаки ВСУ погибла женщина 1940 г.р. в Голой Пристани, в Великих Копанях ранены женщина и двое мужчин, в Каховке и Алёшках ранены двое мужчин, в Скадовске ранена женщина, в Великой Лепетихе - мужчина. В Виноградове дрон атаковал легковой автомобиль, ранен мужчина.
ВСУ атаковали объект энергетики в Курчатовском районе Курской области, без электроэнергии остались 46 тысяч потребителей.
В Климовском районе Брянской области массированному обстрелу ВСУ подвергся свиноводческий комплекс, он повреждён.
Полностью обесточен Энергодар в Запорожской области. Украинцы массированно атакуют гражданские объекты, в городе нарушены поставки топлива, продовольствия, строительных материалов и других товаров первой необходимости, остановлена подача воды.
Во Владимире беспилотник ВСУ попал в многоквартирный жилой дом, начался пожар.
В Воронежской области разрушен частный дом.
В Финском заливе обломки БПЛА упали на судно.

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