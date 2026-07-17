 
﻿

Правительство внесло законопроект, расширяющий спектр судимостей, с которыми возьмут на военную службу

 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий список лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с Вооружёнными силами РФ. Предлагается исключить из оснований, препятствующих поступлению граждан на военную службу, наличие у них неснятой или непогашенной судимости за совершение таких преступлений, как участие в вооружённой банде, преступном сообществе, нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, а также незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью, смерть человека, радиоактивное заражение среды, нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, хищение/вымогательство ядерных материалов, оружия, наркотиков, незаконное пересечение границы РФ, контрабанда и некоторые другие.

Ранее судимых за бандитизм и организацию ОПГ на СВО не брали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Согласование митингов потребует объяснения причин их проведения
» В Госдуму внесен законопроект об увековечении памяти жертв политрепрессий
» Правительство внесло в Госдуму закон против ГМО
» Россияне с судимостью не смогут стать чиновниками
» Правительство согласно, что НКО нужно проверять ещё сильнее
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - II

Transnistria. Игра на минном поле - II

Хроники пикирующего передозировщика

Хроники пикирующего передозировщика

Мировые американские корпорации как механизм гегемонии США

Мировые американские корпорации как механизм гегемонии США

Концепция выключения мостов экономического выживания

Концепция выключения мостов экономического выживания

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Правительство внесло законопроект, расширяющий спектр судимостей, с которыми возьмут на военную службу

  • 20:16
  • 327

В Думе удивились желанию фигуриста Плющенко продолжать получать многомиллионные гранты от РФ

  • 19:46
  • 349

Выплаты по демпферу в РФ распространят и на дизельное топливо

  • 14:27
  • 466

В Петербурге мигрант тяжело ранил мужчину, в Москве иностранцы поджигали релейные шкафы

  • 14:07
  • 482

ВСУ атакуют российские регионы, десятки погибших и раненых в Крыму, Херсонской, Запорожской, Курской, Белгородской, Орловской обл., ДНР

  • 13:45
  • 523

Богатейшие россияне стали активнее выводить деньги из страны

  • 16:02
  • 1 057