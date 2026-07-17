Правительство внесло законопроект, расширяющий спектр судимостей, с которыми возьмут на военную службу

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий список лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с Вооружёнными силами РФ. Предлагается исключить из оснований, препятствующих поступлению граждан на военную службу, наличие у них неснятой или непогашенной судимости за совершение таких преступлений, как участие в вооружённой банде, преступном сообществе, нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, а также незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью, смерть человека, радиоактивное заражение среды, нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, хищение/вымогательство ядерных материалов, оружия, наркотиков, незаконное пересечение границы РФ, контрабанда и некоторые другие.

Ранее судимых за бандитизм и организацию ОПГ на СВО не брали