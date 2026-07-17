В Думе удивились желанию фигуриста Плющенко продолжать получать многомиллионные гранты от РФ

Зампредседателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев выразил удивление в связи с заявкой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на грант в размере 24,1 миллиона рублей. Свищев отметил, что Плющенко поменял гражданство своему собственному сыну (на азербайджанское), но при этом «он обращается к государству: "Дайте грант". Вот это удивительно».

Свищев также предложил уточнить правовой статус спортсмена и его семьи: необходимо изучить, гражданином какой страны он сейчас является, за кого выступают его подопечные и где Плющенко продолжает жить и работать.

Академия «Ангелы Плющенко» подала в Президентский фонд культурных инициатив заявку на указанную сумму с целью проведения ледового шоу «Снежная королева». Меняя сыну гражданство, Плющенко заявил, что в России фигурное катание деградирует, а его сыну "надо выходить на международную арену", а не ездить по российским регионам.