 
﻿

Выплаты по демпферу в РФ распространят и на дизельное топливо

 

Правительство РФ решило распространить механизма демпфера ещё и на дизельное топливо, по аналогии с демпфером для бензина. Соответствующие поправки будут внесены в Налоговый кодекс, говорится в сообщении Минэнерго. Демпфер продавцам дизтоплива будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов.

Это решение позволит сформировать дополнительные экономические стимулы для поставок импортного дизельного топлива на внутренний рынок в случае возникновения такой необходимости, считает Минэнерго.

 

"Введение импортного демпфера станет дополнительным инструментом обеспечения стабильного предложения дизельного топлива на внутреннем рынке. Мера позволит при необходимости оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя экономическую привлекательность таких поставок и способствуя надежному обеспечению потребностей российских потребителей".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В РФ введён запрет на экспорт дизельного топлива, наращивается импорт нефтепродуктов
» Нефтяники заплатили по демпферу в российский бюджет - впервые за пять лет
» «Роснефть» анонсировала увеличение цен на топливо в 1,5 раза
» Цены на бензин ударят по кошелькам автовладельцев
» В Санкт-Петербурге пройдет автопробег "Петербургские автомобилисты за снижение цен на топливо"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - II

Transnistria. Игра на минном поле - II

Хроники пикирующего передозировщика

Хроники пикирующего передозировщика

Мировые американские корпорации как механизм гегемонии США

Мировые американские корпорации как механизм гегемонии США

Концепция выключения мостов экономического выживания

Концепция выключения мостов экономического выживания

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Выплаты по демпферу в РФ распространят и на дизельное топливо

  • 14:27
  • 201

В Петербурге мигрант тяжело ранил мужчину, в Москве иностранцы поджигали релейные шкафы

  • 14:07
  • 215

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Запорожской, Курской, Белгородской областях

  • 13:45
  • 221

Богатейшие россияне стали активнее выводить деньги из страны

  • 16:02
  • 832

В РАНХиГС рассказали о "прокси-альянсе НАТО", возглавляемом Украиной

  • 14:15
  • 823

К Китаю в мире стали относиться лучше, чем к США

  • 13:45
  • 834