Выплаты по демпферу в РФ распространят и на дизельное топливо

Правительство РФ решило распространить механизма демпфера ещё и на дизельное топливо, по аналогии с демпфером для бензина. Соответствующие поправки будут внесены в Налоговый кодекс, говорится в сообщении Минэнерго. Демпфер продавцам дизтоплива будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов.

Это решение позволит сформировать дополнительные экономические стимулы для поставок импортного дизельного топлива на внутренний рынок в случае возникновения такой необходимости, считает Минэнерго.