 
﻿

В Петербурге мигрант тяжело ранил мужчину, в Москве иностранцы поджигали релейные шкафы

В Москве задержали мигранта, который в марте 2025 года тяжело ранил ножом мужчину в Петербурге и больше года скрывался от правосудия.
Также в Москве задержали двух иностранных студентов двух столичных вузов, обвиняемых в поджоге релейных шкафов за 300 долларов.
В Подмосковье бывший дворник воровал велосипеды, используя универсальный магнитный ключ, выданный на работе.
В результате одного рейда в подмосковном Жуковском выявлено 77 мигрантов из Средней Азии, находящихся в РФ незаконно или как-либо иначе нарушавших законодательство. Они будут оштрафованы всего на 5000 рублей и, предположительно, выдворены из РФ.
В Нижнем Новгороде водитель автобуса бросил рулон кассовой ленты в голову беременной россиянки и угрожал ей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Ножевые нападения мигрантов в Москве, Петербурге и Омске
» Под Москвой мигранты убили русского мужчину, студенты-иностранцы жгли релейные шкафы по заказу украинцев
» В Подмосковье мигрант изнасиловал девочку, в Москве в один рейд на двух стройках нашли более 480 нарушителей
» В Красноярском крае задержали подозреваемого в поджоге здания городской администрации Дудинки
» Задержан подозреваемый в покушении на заместителя Лужкова
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - II

Transnistria. Игра на минном поле - II

Хроники пикирующего передозировщика

Хроники пикирующего передозировщика

Мировые американские корпорации как механизм гегемонии США

Мировые американские корпорации как механизм гегемонии США

Концепция выключения мостов экономического выживания

Концепция выключения мостов экономического выживания

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Выплаты по демпферу в РФ распространят и на дизельное топливо

  • 14:27
  • 201

В Петербурге мигрант тяжело ранил мужчину, в Москве иностранцы поджигали релейные шкафы

  • 14:07
  • 215

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Запорожской, Курской, Белгородской областях

  • 13:45
  • 221

Богатейшие россияне стали активнее выводить деньги из страны

  • 16:02
  • 832

В РАНХиГС рассказали о "прокси-альянсе НАТО", возглавляемом Украиной

  • 14:15
  • 823

К Китаю в мире стали относиться лучше, чем к США

  • 13:45
  • 834