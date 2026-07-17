В Петербурге мигрант тяжело ранил мужчину, в Москве иностранцы поджигали релейные шкафы

В Москве задержали мигранта, который в марте 2025 года тяжело ранил
ножом мужчину в Петербурге и больше года скрывался от правосудия.
Также в Москве задержали двух иностранных студентов двух столичных вузов, обвиняемых в поджоге релейных шкафов
за 300 долларов.
В Подмосковье бывший дворник воровал велосипеды
, используя универсальный магнитный ключ, выданный на работе.
В результате одного рейда в подмосковном Жуковском выявлено 77 мигрантов
из Средней Азии, находящихся в РФ незаконно или как-либо иначе нарушавших законодательство. Они будут оштрафованы всего на 5000 рублей и, предположительно, выдворены из РФ.
В Нижнем Новгороде водитель автобуса бросил рулон кассовой ленты в голову беременной россиянки и угрожал ей
.