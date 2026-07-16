Богатейшие россияне стали активнее выводить деньги из страны

Богатейшие россияне всё активнее инвестируют в криптовалюту, золото, зарубежные проекты и частные инвестфонды, особым спросом пользуются проекты на Ближнем Востоке, сообщает "Блумберг". По оценке издания, с начала года на эти цели российские дельцы направили несколько десятков миллиардов долларов. Эти деньги идут на Кипр, в ОАЭ, Саудовскую Аравию и в Турцию. Также интересным направлением стала Африка, а в Европе спросом пользуется недвижимость в Монако.

"Интерес" к инвестированию за рубеж подстегнули и случаи национализации активов, таких как продовольственный холдинг "Русагро", аэропорт "Домодедово", ГК "Южуралзолото" и макаронный холдинг «Макфа».

Минэкономразвития разработало план мероприятий по реализации в 2026-2027 годах концепции содействия развитию благотворительной деятельности. В плане предложены меры для расширения участия граждан и бизнеса в пожертвованиях и перевода большого количества процессов в цифровой формат под контролем государства.

Ведомство собирается развивать платформу «Добро.рф»; предполагается, что портал станет своего рода единым окном для всей благотворительной экосистемы, позволяющим переводить средства в фонды, проверенные и одобренные государственными структурами.

Взамен предприятиям могут уменьшить налог на прибыль, если деньги идут некоммерческим организациям из реестра Минэкономразвития.

Отдельный блок посвящён развитию сети «Добро.Центров» в городах и посёлках. В настоящее время о работе «Добро.Центров» в своём регионе, как показал опрос, знают всего девять процентов населения.