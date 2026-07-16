Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов считает, что Украина фактически возглавляет формирующийся прокси-альянс НАТО по внедрению боевого опыта применения различных типов беспилотников.

"Де-факто формируется региональный прокси-натовский альянс, который будет возглавлять Украина с точки зрения внедрения своего боевого опыта и экспертизы в отношения применения различного типа дронов. Мы видим, что из регионального сегмента стран НАТО, которые являются фронтирами военно-политического и технического давления на Россию, формируется управляемая структура. Она насыщается военно-промышленными возможностями, которая в рамках двухсторонних договоров Киева со странами Прибалтики, Северной Европы, Финляндии уже обеспечивает развёртывание и локализацию производственных возможностей".

Ключевым трендом является вывод промышленных возможностей за пределы контролируемой киевским режимом территории - "экстерриториальный ВПК". Кроме того, Степанов указал на синхронизацию - в том числе законодательства - "по возможности интеграции разработок, которые в настоящий момент ещё проходят лишь техническую апробацию и опытную боевую эксплуатацию на украинском полигоне".

Посольство России в Австралии обеспокоено из-за выражений, которые выбирают местные СМИ и представители власти в адрес русских. Например, газета The Australian выпустила интервью с австралийскими военнослужащими, тренирующими военных ВСУ в Польше. Заголовок материала звучал как «Мы обучаем украинцев лучше убивать русских».

Пресс-секретарь президента РФ высказал благодарность "нашим турецким друзьям" за помощь по поводу Украины. "Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек по ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне", - сказал представитель Кремля.