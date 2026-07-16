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К Китаю в мире стали относиться лучше, чем к США

По данным американского Исследовательского центра Пью, во множестве стран мира люди за последние годы стали относиться лучше к Китаю, чем к США. Если в 2023 году положительное отношение к Китаю высказывали 32% опрошенных, а к США - 58%, в 2026 году к США положительно относятся 36%, а к Китаю - 46%. Доверие к американскому лидеру начало снижаться ещё при Байдене, но при Трампе падение только ускорилось, а доверие к Си Цзиньпину стало возрастать (с 19% до 31%; Трампу сейчас доверяют 21%).  
Люди всё ещё чаще считают, что США уважают права и свободы своих граждан (39%), в отличие от Китая (26%), однако уверенность в том, что США уважают права граждан, драматически (иногда вдвое и почти вдвое) снизилась за последние пять лет.
Стран, где положительное отношение к США уверенно преобладает, осталось немного. Это прежде всего Израиль (81%) и Япония (50%). Затем следуют Индия, Южная Корея, Филиппины и Польша, но там оценки более сглаженные.
Ярким примером перемены отношения к США является Канада. В 2023 году 57% канадцев положительно оценивали США и 14% - Китай. Сейчас 44% канадцев положительно оценивают Китай и 33% - США. Высокий уровень доверия к Трампу демонстрируют только Израиль и Филиппины (по 68%), в то время как к Си Цзиньпину даже в большинстве европейских стран, включая Британию, относятся лучше, чем к Трампу. 
В целом Китай рассматривают как более надёжного и предсказуемого партнёра.
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