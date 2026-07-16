В РФ ускорился рост цены домашнего интернета

тоимость услуг широкополосного доступа повысили как крупные операторы, так и небольшие региональные. В частности, «Ростелеком» поднял стоимость части тарифов примерно на 60 руб., а крупнейший независимый интернет-провайдер «Эр-Телеком Холдинг» — примерно на 100 руб.

По словам партнёра Comnews Research Леонида Коника, в дополнение к увеличению абонентской платы некоторые провайдеры начали вводить плату за подключение, которое ранее предоставлялось бесплатно. По его оценкам, рост тарифов на домашний интернет составил в среднем по стране 20% за последние полгода, но «во всех городах остаются небольшие провайдеры, которые повышают цены гораздо скромнее, и у них по-прежнему можно получить базовую услугу доступа за 400–600 рублей в месяц». Ещё полгода-год назад стоимость услуг домашнего интернета (как минимум в европейской части России) составляла 400–500 руб. в месяц.

Ожидается, что рост тарифов на домашний интернет в РФ продолжится и во втором полугодии 2026 года, на 12–15%.