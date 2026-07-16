ВСУ атакуют российские регионы, десятки погибших и раненых в Брянской, Ярославской, Белгородской, Херсонской, Саратовской обл., ДНР, ЛНР

Пятнадцатилетняя девочка и её бабушка убиты
при ударе ВСУ по брянскому посёлку Суземка из РСЗО "Град", ещё одна женщина ранена, полностью разрушен жилой дом, ещё четыре повреждены.
В результате атаки беспилотников ВСУ на Ярославскую область погиб
мужчина, ещё четверо ранены.
В Великих Копанях Херсонской области женщина погибла
из-за удара ВСУ по автомобилю, ранены двое мужчин. В Красном Яре и Новом Этапе по одному человеку погибло из-за ударов по грузовикам. В результате обстрела жилого сектора Алёшек ранена женщина.
На автодороге в районе города Счастье (ЛНР) украинцы ударили по легковому автомобилю, погибли
водитель и двое пассажиров, ещё один мужчина тяжело ранен. На этом же участке дороги ранен водитель грузовика. В Белокуракинском муниципальном округе удар пришёлся по жилому дому, тяжело ранены
44-летняя женщина и 50-летний мужчина. В Лисичанске БПЛА ударил в районе поликлиники, ранены 36-летний и 38-летний мужчины. В Кременной в районе рынка осколочные ранения получила 62-летняя женщина.
При атаке дрона ВСУ на белгородское Шебекино ранены
восемнадцатилетняя девушка, шестнадцатилетняя и тринадцатилетняя девочки. Двое мужчин ранены
при ударе ВСУ по автомобилю в хуторе Церковный.
В Никитовском районе Горловки ранены
три сотрудника скорой помощи, ранены
ещё два жителя. Затем вновь сообщается о раненой
в Горловке.
Три человека ранены
, есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе Саратовской области.
За последние полгода активность террористических атак Украины на Россию выросла более чем в три раза, сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Юрий Коков: «Резко увеличилось количество ударов беспилотными воздушными судами по объектам гражданской инфраструктуры и местам массового пребывания людей».