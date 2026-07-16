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ВСУ атакуют российские регионы, десятки погибших и раненых в Брянской, Ярославской, Белгородской, Херсонской, Саратовской обл., ДНР, ЛНР

Пятнадцатилетняя девочка и её бабушка убиты при ударе ВСУ по брянскому посёлку Суземка из РСЗО "Град", ещё одна женщина ранена, полностью разрушен жилой дом, ещё четыре повреждены.
В результате атаки беспилотников ВСУ на Ярославскую область погиб мужчина, ещё четверо ранены.
В Великих Копанях Херсонской области женщина погибла из-за удара ВСУ по автомобилю, ранены двое мужчин. В Красном Яре и Новом Этапе по одному человеку погибло из-за ударов по грузовикам. В результате обстрела жилого сектора Алёшек ранена женщина. 
На автодороге в районе города Счастье (ЛНР) украинцы ударили по легковому автомобилю, погибли водитель и двое пассажиров, ещё один мужчина тяжело ранен. На этом же участке дороги ранен водитель грузовика. В Белокуракинском муниципальном округе удар пришёлся по жилому дому, тяжело ранены 44-летняя женщина и 50-летний мужчина. В Лисичанске БПЛА ударил в районе поликлиники, ранены 36-летний и 38-летний мужчины. В Кременной в районе рынка осколочные ранения получила 62-летняя женщина.
При атаке дрона ВСУ на белгородское Шебекино ранены восемнадцатилетняя девушка, шестнадцатилетняя и тринадцатилетняя девочки. Двое мужчин ранены при ударе ВСУ по автомобилю в хуторе Церковный.
В Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой помощи, ранены ещё два жителя. Затем вновь сообщается о раненой в Горловке.
Три человека ранены, есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе Саратовской области.
Повреждены частный дом и автомобиль в Воронеже.
За последние полгода активность террористических атак Украины на Россию выросла более чем в три раза, сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Юрий Коков: «Резко увеличилось количество ударов беспилотными воздушными судами по объектам гражданской инфраструктуры и местам массового пребывания людей».

 


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