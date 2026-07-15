Массовое получение российского гражданства таджиками не представляет угрозы для Таджикистана

Массовое получение российского гражданства жителями Таджикистана не представляет угрозы для Таджикистана, заявила министр труда, миграции и занятости населения Солеха Холмахмадзода на пресс-конференции, посвящённой итогам первого полугодия 2026 года. "Мы убеждены, что каждый человек, получивший гражданство другого государства, никогда не перестанет быть таджиком", — подчёркивает Холмахмадзода. Она отметила, что, несмотря на смену юридического статуса, выходцы из Таджикистана сохраняют культурную и национальную идентичность.

Вопрос массового получения гражданства РФ стал одним из центральных на пресс-конференции. Ранее посол РФ в Таджикистане Семён Григорьев сообщал, что за последние два года российские паспорта оформили 120 тысяч таджиков. По итогам 2025 года Таджикистан занял первое место среди всех стран по числу граждан, получивших российское гражданство. Суммарно за последние десять лет, по оценкам таджикской стороны, российские паспорта оформили более 800 тысяч жителей республики.



В 2025 году в Россию прибыли 1,44 млн граждан Таджикистана. Население самого Таджикистана на 1 января 2026 года составило 10,72 млн человек. По экспертным оценкам, денежные переводы трудовых мигрантов из РФ дают порядка трети ВВП Таджикистана.

В Новосибирске уроженцу Таджикистана, получившему гражданство РФ, не дали пожизненное (которого требовала прокуратура) за убийство женщины и её пятилетней дочери. "Рахимзода узнал, что его пассажирка, приехавшая в Новосибирск из Казахстана с дочерью, получила крупное наследство. Он вывез женщину в безлюдное место в Кировском районе и на глазах у ребенка нанес ей 10 ножевых ранений. Затем сутки возил тело в машине — девочка сидела рядом в детском кресле. После этого вывез тело женщины в Искитимский район, спрятал в снегоотвале, вернулся в город и задушил ребёнка у села Толмачево. Также похитил более 2 миллионов рублей и автомобиль". Однако Рахимзода "исключительно положительно характеризовался, у него двое малолетних детей", "также подлежало учёту частичное признание вины" - и ему дали лишь 23 года.

В Петербурге суд приговорил многодетную мать Ферузу А. к трём годам лишения свободы условно за аферу и удовлетворил гражданский иск на сумму 339 тысяч рублей. Фируза проживала в Петербурге, однако в 2023 году решила незаконно получать повышенное пособие, оформив фиктивную временную регистрацию на Чукотке. Она обратилась к посреднику, который за 20 тысяч рублей помог ей подать в соцфонд РФ по Чукотскому округу ложные сведения о месте жительства. На основании этих документов женщине было назначено ежемесячное пособие в размере около 35 тысяч рублей, и за 2023-2024 годы она незаконно получила от российского государства почти 500 тысяч рублей.







