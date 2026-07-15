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В Думе сказали, что Украина фактически становится членом НАТО, глава Еврокомиссии пообещала украинцам заводы БПЛА

 

Интеграция оборонных отраслей Евросоюза и Украины означает практическое вступление Киева в НАТО со всеми вооружениями и статусом полноправного члена альянса, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. «Это может означать практическое вступление Украины в НАТО со всеми своими вооружениями. По факту она становится полноправным членом альянса», — сказал депутат.

 
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала с Владимиром Зеленским соглашение о намерениях о производстве беспилотников для Украины в Евросоюзе, аналогичное документам, которые Украина подписывала с различными странами НАТО на саммите блока в Анкаре. Глава Еврокомиссии пообещала Украине предоставить "огромные технологические и промышленные возможности" Европы, а также "безопасные заводы дронов на территории ЕС".

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