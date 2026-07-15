В ФРГ расширяют полномочия силовых ведомств, в США растёт движение против тотального надзора

В Германии подготовлен законопроект, расширяющий полномочия силовых ведомств. Служба внутренней разведки сможет проводить скрытые операции, включая проникновение в жилища, компьютеры и телефоны, а также вмешиваться в передачу данных — прерывать, перенаправлять, изменять или удалять потоки. Операторов связи и поставщиков цифровых услуг могут обязать оказывать содействие спецслужбам, а в исключительных случаях ведомству разрешат использовать подростков от 16 лет в качестве информаторов. При этом граждан могут не уведомлять о проведении тайных мер.

В штате Вирджиния 41-летний инженер ВВС США Джеффри Соверн обвиняется в умышленном уничтожении автоматических дорожных камер, которые считывают автомобильные номера. По версии обвинения, с апреля по октябрь 2025 года он целенаправленно выводил из строя автоматические комплексы. Инженер назвал системы автоматического распознавания госномеров неконституционными и противоречащими четвёртой поправке Конституции США. На своей странице сбора средств на юридическую защиту он охарактеризовал эти камеры как «основу нездорового государства тотального надзора» и призвал сторонников требовать от местных властей демонтажа подобных устройств. Соверн - участник набирающего силу в США движения за отказ от массового видеонаблюдения.