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В российском регионе можно будет заправиться бензином только через QR-код в мессенджере Макс

 

В Забайкальском крае начали тестировать внедрение QR-кодов на автозаправочных станциях, получить их можно будет только через "национальный мессенджер Макс"В краевом министерстве объяснили такой порядок удобством и обеспечением «честного распределения топлива» среди местного населения. Все разрешения на заправку будут привязываться к учётной записи в «Макс».

На фоне нехватки бензина и дизельного топлива, а также трудностей с их доставкой, в некоторых российских регионах стали вводить систему продажи топлива физлицам по персональным QR-кодам, привязанным к госномеру машины.

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