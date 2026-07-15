 
﻿

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в ЛНР, Херсонской, Белгородской, Курской областях, Воронеже, на Кубани

В селе Смоляниново, ЛНР, украинский БПЛА прицельно атаковал гражданский грузовой автомобиль, на котором доставляли продукты в магазины. Погиб 31-летний водитель, ранены 31-летний и 27-летний экспедиторы, а также 37-летний мужчина, который находился рядом.

При атаке ВСУ по Кременскому муниципальному округу погиб один мирный житель, двое ранены. В Сватове от удара БПЛА ВСУ ранен велосипедист. В результате удара вблизи остановки общественного транспорта в Зоринске Перевальского муниципального округа ранены 33-летний и 41-летний мужчины. Вблизи Северодонецка БПЛА ударил по автомобилю ритуальных услуг, ранен 55-летний водитель.

В Алёшках Херсонской области погибла женщина 1956 г. р. В Малой Лепетихе ранена женщина 1969 г. р. На 493-м километре трассы Р-280 "Новороссия" удар БПЛА по грузовому автомобилю привёл к ранению троих мужчин. В Таврийске ранен мужчина 1976 г.р. В Горностаевке ранен мужчина 1970 г.р. 

В Белгородской области ранены мужчина и женщина в Грайвороне, ранен мужчина при атаке дрона на частный дом в Никольском. Ранен водитель при атаке дрона на автомобиль в Новой Таволжанке. Тяжело ранен водитель в Шебекине, ранен водитель в Максимовке.

В посёлке Учительский Рыльского района Курской области ранен 59-летний мужчина.

При падении обломков БПЛА ранен мужчина в Воронеже, повреждены частные жилые дома.

Ранен мужчина в станице Крыловская на Кубани.

Керчь полностью обесточена.

Обесточен Энергодар.

Повреждены жилые дома в Ростове-на-Дону.

Обстрелян Киевский район Донецка, обстреляна Горловка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, десятки погибших и раненых в Самарской, Белгородской, Курской, Запорожской областях, ЛНР, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Белгородской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, ЛНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Курской, Белгородской, Брянской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Херсонской областях, Адыгее, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Запорожской, Ростовской, Ленинградской областях, ЛНР
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - II

Transnistria. Игра на минном поле - II

Хроники пикирующего передозировщика

Хроники пикирующего передозировщика

Мировые американские корпорации как механизм гегемонии США

Мировые американские корпорации как механизм гегемонии США

Концепция выключения мостов экономического выживания

Концепция выключения мостов экономического выживания

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

В Думе сказали, что Украина фактически становится членом НАТО, глава Еврокомиссии пообещала украинцам заводы БПЛА

  • 15:41
  • 174

В Турции задержаны российские туристы за чтение Библии в храме Святой Софии

  • 15:34
  • 161

В ФРГ расширяют полномочия силовых ведомств, в США растёт движение против тотального надзора

  • 14:02
  • 214

В российском регионе можно будет заправиться бензином только через QR-код в мессенджере Макс

  • 13:50
  • 234

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в ЛНР, Херсонской, Белгородской, Курской областях, Воронеже, на Кубани

  • 13:17
  • 243

Эксперты рассказали о загрузке документов в нейросети и о скрытом подключении к сетям

  • 22:00
  • 692