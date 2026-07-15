ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в ЛНР, Херсонской, Белгородской, Курской областях, Воронеже, на Кубани

БПЛА прицельно атаковал гражданский грузовой автомобиль, на котором доставляли продукты в магазины. Погиб 31-летний водитель, ранены 31-летний и 27-летний экспедиторы, а также 37-летний мужчина, который находился рядом.

В селе Смоляниново, ЛНР, украинский

При атаке ВСУ по Кременскому муниципальному округу погиб один мирный житель, двое ранены. В Сватове от удара БПЛА ВСУ ранен велосипедист. В результате удара вблизи остановки общественного транспорта в Зоринске Перевальского муниципального округа ранены 33-летний и 41-летний мужчины. Вблизи Северодонецка БПЛА ударил по автомобилю ритуальных услуг, ранен 55-летний водитель.

В Алёшках Херсонской области погибла женщина 1956 г. р. В Малой Лепетихе ранена женщина 1969 г. р. На 493-м километре трассы Р-280 "Новороссия" удар БПЛА по грузовому автомобилю привёл к ранению троих мужчин. В Таврийске ранен мужчина 1976 г.р. В Горностаевке ранен мужчина 1970 г.р.

В Белгородской области ранены мужчина и женщина в Грайвороне, ранен мужчина при атаке дрона на частный дом в Никольском. Ранен водитель при атаке дрона на автомобиль в Новой Таволжанке. Тяжело ранен водитель в Шебекине, ранен водитель в Максимовке.

В посёлке Учительский Рыльского района Курской области ранен 59-летний мужчина.

При падении обломков БПЛА ранен мужчина в Воронеже, повреждены частные жилые дома.

Ранен мужчина в станице Крыловская на Кубани.

Керчь полностью обесточена.

Обесточен Энергодар.

Повреждены жилые дома в Ростове-на-Дону.

Обстрелян Киевский район Донецка, обстреляна Горловка.