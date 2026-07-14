Эксперты рассказали о загрузке документов в нейросети и о скрытом подключении к сетям

Загружая документы в общедоступные нейросети, пользователь фактически теряет контроль над ними, предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
В первую очередь нельзя загружать в нейросети документы с персональными данными — фотографии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН, банковских карт, страховых полисов, билетов с QR-кодами, а также любые сведения об адресе проживания, дате рождения, номерах документов и телефонах. Финансовые и юридические документы тоже не следует передавать ИИ-сервисам без предварительной очистки данных: выписки по счетам, договоры, доверенности, налоговые декларации содержат большой объём конфиденциальной информации. Особая осторожность нужна с медицинскими документами. Результаты анализов, выписки из истории болезни, заключения врачей, снимки КТ и МРТ содержат не только сведения о здоровье, но и персональные данные пациента. Внутренняя переписка, коммерческие предложения, проекты договоров, исходный код, клиентские базы и финансовые отчёты не должны попадать в общедоступные нейросети — это грозит не только утечкой, но и нарушением договорных обязательств.
«Если без загрузки документа обойтись невозможно, перед отправкой следует удалить фамилии, адреса, номера документов, банковские реквизиты, QR-коды, подписи и названия организаций. Чем меньше чувствительных данных передается ИИ-сервису, тем ниже риск их дальнейшего распространения или использования не по назначению», — заключил Силаев.