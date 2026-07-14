Эксперты рассказали о загрузке документов в нейросети и о скрытом подключении к сетям

Загружая документы в общедоступные нейросети, пользователь фактически теряет контроль над ними, предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«После загрузки пользователь уже не может полностью контролировать, где именно будет храниться эта информация, как долго она сохранится и каким образом может использоваться в дальнейшем».

В первую очередь нельзя загружать в нейросети документы с персональными данными — фотографии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН, банковских карт, страховых полисов, билетов с QR-кодами, а также любые сведения об адресе проживания, дате рождения, номерах документов и телефонах. Финансовые и юридические документы тоже не следует передавать ИИ-сервисам без предварительной очистки данных: выписки по счетам, договоры, доверенности, налоговые декларации содержат большой объём конфиденциальной информации. Особая осторожность нужна с медицинскими документами. Результаты анализов, выписки из истории болезни, заключения врачей, снимки КТ и МРТ содержат не только сведения о здоровье, но и персональные данные пациента. Внутренняя переписка, коммерческие предложения, проекты договоров, исходный код, клиентские базы и финансовые отчёты не должны попадать в общедоступные нейросети — это грозит не только утечкой, но и нарушением договорных обязательств.

«Если без загрузки документа обойтись невозможно, перед отправкой следует удалить фамилии, адреса, номера документов, банковские реквизиты, QR-коды, подписи и названия организаций. Чем меньше чувствительных данных передается ИИ-сервису, тем ниже риск их дальнейшего распространения или использования не по назначению», — заключил Силаев.

Низкая скорость интернета может свидетельствовать о том, что к сети подключились соседи. О том, как проверить наличие посторонних соединений, рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин . Чтобы убедиться в этом, он советует зайти в настройки роутера. Для этого нужно ввести в адресную строку браузера IP-адрес роутера. Чаще всего это 192.168.0.1 или 192.168.1.1, однако точный адрес указан на обратной стороне роутера вместе с логином и паролем для входа. После необходимо зайти в раздел «Список клиентов», «Подключённые устройства» или «DHCP-клиенты». В нем будут указаны все подключённые устройства, их MAC-адреса и названия. При обнаружении незнакомого гаджета Вакулин посоветовал сменить пароль.



