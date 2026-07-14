Средний уровень тестостерона у мужчин с 70-х годов снизился на 54%

За последние десятилетия уровень тестостерона у мужчин значительно снизился, считает эксперт по мужскому здоровью доктор Джефф Фостер. По словам врача, с 1972 по 2019 год средний уровень тестостерона у мужчин упал на 54%; он называет эту статистику "ошеломляющей".

Фостер пояснил, что снижение уровня гормона могут провоцировать ожирение, сахарный диабет, воздействие высоких температур и химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы

Недостаток тестостерона увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ухудшает психическое здоровье, провоцирует снижение либидо и фертильности.