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Медианная зарплата курьеров в Москве превысила зарплату квалифицированных работников на 55%

Медианная зарплата курьеров в Москве достигла 150 тыс. рублей за второй квартал этого года. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Медианная зарплата курьеров в Москве составляет 150 000 рублей. Для сравнения: специалисты с высшим образованием могут рассчитывать в среднем на 132 000 рублей, выпускники техникумов и колледжей - на 97 000 рублей".

Среднестатистический доставщик в Москве зарабатывает сейчас на 14% больше дипломированного специалиста с высшим образованием и на 55% больше квалифицированного работника со средним профессиональным образованием.

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