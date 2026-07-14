ФСБ РФ раскрыло готовящийся теракт на стратегическом предприятии в Подмосковье, организованный СБУ. В качестве исполнителя был привлечён "бывший член этнической ОПГ", отбывавший длительное наказание за совершение тяжких преступлений, а в 2022 году заключивший контракт с ЧВК "Вагнер" и после участия в СВО амнистированный (в 2023 году получил российское гражданство).

Организатором готовившегося теракта российские спецслужбы считают проживающего в странах Евросоюза гражданина Украины и США Альберта Васильева - видеоблогера, рэпера, киноактёра, торговца кокаином. Ксения Собчак уже сообщила, что сомневается в его виновности.

Для подготовки помещения ангара к запуску БПЛА украинцы привлекли двух граждан Молдавии - Виктора Пирлога 1986 г. р. и Аурела Калоса 1995 г. р. Выполнив под руководством кураторов работу, они выехали из России. Также в подготовку теракта были вовлечены подростки 13 и 16 лет.





