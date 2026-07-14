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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской областях, ЛНР, ДНР, Краснодарском крае

Два человека ранены при атаке ВСУ на Афипский НПЗ в Северском районе Краснодарского края. Также повреждены частные жилые дома.
Ранена женщина в Шебекине Белгородской области, повреждены предприятия в Косилове, Белянке и посёлке Красный Октябрь. Ранена женщина при атаке дрона на частный дом в Октябрьском.
В Луганске украинцы ударили по стоянке фур, при тушении пожара был нанесён повторный удар, ранены сотрудники МЧС. Тяжело ранен водитель грузовика, ранен 73-летний мужчина в Кременной.
В Херсонской области при атаке украинских дронов в Нижних Серогозах и Каховке погибли двое мужчин. Ранены две женщины и мужчина в Алешках, а также две женщины в Новой Збурьевке и Аскании-Нова.
В Амвросиевском муниципальном округе ДНР вблизи посёлка Лисичье при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель. За сутки ранены шесть человек. 
Атакован крупнейший в РФ нефтехимический комплекс в Салавате (Башкирия), произошёл пожар.
Севастополь частично обесточен.
В Энергодаре вновь атакована и повреждена пожарная часть.
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