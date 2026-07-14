ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской областях, ЛНР, ДНР, Краснодарском крае

Два человека ранены
при атаке ВСУ на Афипский НПЗ в Северском районе Краснодарского края. Также повреждены частные жилые дома.
Ранена
женщина в Шебекине Белгородской области, повреждены
предприятия в Косилове, Белянке и посёлке Красный Октябрь. Ранена
женщина при атаке дрона на частный дом в Октябрьском.
В Луганске украинцы ударили по стоянке фур, при тушении пожара был нанесён повторный удар, ранены
сотрудники МЧС. Тяжело ранен
водитель грузовика, ранен 73-летний мужчина в Кременной.
В Херсонской области при атаке украинских дронов в Нижних Серогозах и Каховке погибли
двое мужчин. Ранены две женщины и мужчина в Алешках, а также две женщины в Новой Збурьевке и Аскании-Нова.
В Амвросиевском муниципальном округе ДНР вблизи посёлка Лисичье при атаке на грузовой автомобиль погиб
водитель. За сутки ранены шесть человек.
В Энергодаре вновь атакована и повреждена
пожарная часть.