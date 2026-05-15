РЎР’Р  СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р»Р°, С‡С‚Рѕ РЎР‘РЈ С…РѕС‡РµС‚ СЂР°СЃС€Р°С‚Р°С‚СЊ СЃРёС‚СѓР°С†РёСЋ РІ Р РѕСЃСЃРёРё "РїРѕРґ РІРёРґРѕРј СЂР°СЃРїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅРµРЅРёСЏ РїР°С‚СЂРёРѕС‚РёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РєРѕРЅС‚РµРЅС‚Р°"

РЎР»СѓР¶Р±Р° РІРЅРµС€РЅРµР№ СЂР°Р·РІРµРґРєРё Р Р¤ СЃРѕРѕР±С‰РёР»Р°
, С‡С‚Рѕ РЎР»СѓР¶Р±Р° Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕСЃС‚Рё РЈРєСЂР°РёРЅС‹ (РЎР‘РЈ) РїР»Р°РЅРёСЂСѓРµС‚ СЃРєСѓРїР°С‚СЊ РїР°С‚СЂРёРѕС‚РёС‡РµСЃРєРёРµ С‚РµР»РµРіСЂР°Рј-РєР°РЅР°Р»С‹ СЃ С†РµР»СЊСЋ СЂР°СЃС€Р°С‚Р°С‚СЊ СЃРёС‚СѓР°С†РёСЋ РІ Р РѕСЃСЃРёРё "РїРѕРґ РІРёРґРѕРј СЂР°СЃРїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅРµРЅРёСЏ РїР°С‚СЂРёРѕС‚РёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РєРѕРЅС‚РµРЅС‚Р°":
В«РЎР‘РЈ С…РѕС‡РµС‚ РѕСЂРіР°РЅРёР·РѕРІР°С‚СЊ СЂР°Р±РѕС‚Сѓ РїРѕ СЂР°СЃС€Р°С‚С‹РІР°РЅРёСЋ СЃРёС‚СѓР°С†РёРё РІ РЅР°С€РµР№ СЃС‚СЂР°РЅРµ РїРѕРґ РІРёРґРѕРј СЂР°СЃРїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅРµРЅРёСЏ РїР°С‚СЂРёРѕС‚РёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РєРѕРЅС‚РµРЅС‚Р°. Р’ РєРѕРЅС†Рµ Р°РїСЂРµР»СЏ СЌС‚РѕРіРѕ РіРѕРґР° РљРёРµРІ СЂР°Р·РІРµСЂРЅСѓР» РєР°РјРїР°РЅРёСЋ РїРѕ СЃРєСѓРїРєРµ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… РІРѕРµРЅРЅС‹С… Рё РїР°С‚СЂРёРѕС‚РёС‡РµСЃРєРёС… Telegram-РєР°РЅР°Р»РѕРІВ».
РћРґРЅРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕ РїРѕР»РЅРѕРјРѕС‡РЅС‹Р№ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёС‚РµР»СЊ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ РІ РџСЂРёРІРѕР»Р¶СЃРєРѕРј С„РµРґРµСЂР°Р»СЊРЅРѕРј РѕРєСЂСѓРіРµ РРіРѕСЂСЊ РљРѕРјР°СЂРѕРІ РЅР° Р·Р°СЃРµРґР°РЅРёРё Р“СЂСѓРїРїС‹ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РІРёРґРµРЅРёСЏ "Р РѕСЃСЃРёСЏ - РСЃР»Р°РјСЃРєРёР№ РјРёСЂ" РІ РљР°Р·Р°РЅРё Р·Р°СЏРІРёР»
, С‡С‚Рѕ СЃ 2022 РіРѕРґР° РєРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІРѕ РїРѕРїС‹С‚РѕРє СЂР°Р·Р¶РёРіР°РЅРёСЏ РјРµР¶РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅС‹С… Рё РјРµР¶РєРѕРЅС„РµСЃСЃРёРѕРЅР°Р»СЊРЅС‹С… РєРѕРЅС„Р»РёРєС‚РѕРІ РІ Р РѕСЃСЃРёРё СЃ РїРѕРјРѕС‰СЊСЋ СЃСЂРµРґСЃС‚РІ РјР°СЃСЃРѕРІРѕР№ РєРѕРјРјСѓРЅРёРєР°С†РёРё РёР·-Р·Р° СЂСѓР±РµР¶Р° СѓРІРµР»РёС‡РёР»РѕСЃСЊ Р±РѕР»РµРµ С‡РµРј РІ РїСЏС‚СЊ СЂР°Р·, РѕРґРЅР°РєРѕ "СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚С‹ СЃРѕС†РёРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєРёС… РѕРїСЂРѕСЃРѕРІ СЃРІРёРґРµС‚РµР»СЊСЃС‚РІСѓСЋС‚, С‡С‚Рѕ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёРµ РјРµР¶РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅС‹С… РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёР№ Рё РёС… РѕС†РµРЅРєР° СЃРѕ СЃС‚РѕСЂРѕРЅС‹ РіСЂР°Р¶РґР°РЅ РЅРµ РїСЂРµС‚РµСЂРїРµР»Рё Р·РЅР°С‡РёРјС‹С… РёР·РјРµРЅРµРЅРёР№ Рё РѕСЃС‚Р°СЋС‚СЃСЏ РЅР° РґРѕСЃС‚Р°С‚РѕС‡РЅРѕ РІС‹СЃРѕРєРѕРј СѓСЂРѕРІРЅРµ".