п»ї РўСЂР°РјРї Р·Р°СЏРІРёР», С‡С‚Рѕ Сѓ РЅРµРіРѕ СЃ РљРёС‚Р°РµРј СЃС…РѕР¶РµРµ РїРѕРЅРёРјР°РЅРёРµ СЃРёС‚СѓР°С†РёРё РІ РСЂР°РЅРµ; РњРР” РљРќР  Р·Р°СЏРІРёР», С‡С‚Рѕ СЌС‚РѕС‚ РєРѕРЅС„Р»РёРєС‚ РЅРёРєРѕРіРґР° РЅРµ РґРѕР»Р¶РµРЅ Р±С‹Р» РїСЂРѕРёР·РѕР№С‚Рё » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

РўСЂР°РјРї Р·Р°СЏРІРёР», С‡С‚Рѕ Сѓ РЅРµРіРѕ СЃ РљРёС‚Р°РµРј СЃС…РѕР¶РµРµ РїРѕРЅРёРјР°РЅРёРµ СЃРёС‚СѓР°С†РёРё РІ РСЂР°РЅРµ; РњРР” РљРќР  Р·Р°СЏРІРёР», С‡С‚Рѕ СЌС‚РѕС‚ РєРѕРЅС„Р»РёРєС‚ РЅРёРєРѕРіРґР° РЅРµ РґРѕР»Р¶РµРЅ Р±С‹Р» РїСЂРѕРёР·РѕР№С‚Рё

РџСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ РЎРЁРђ Р”РѕРЅР°Р»СЊРґ РўСЂР°РјРї Р·Р°СЏРІРёР», С‡С‚Рѕ РѕР±СЃСѓРґРёР» СЃ РїСЂРµРґСЃРµРґР°С‚РµР»РµРј РљРќР  РЎРё Р¦Р·РёРЅСЊРїРёРЅРѕРј РСЂР°РЅ, Рё С‡С‚Рѕ Сѓ РЅРёС… "СЃС…РѕР¶РёРµ РїРѕР·РёС†РёРё": "РњС‹ РѕР±СЃСѓРґРёР»Рё РСЂР°РЅ. РЈ РЅР°СЃ СЃС…РѕР¶РёРµ РїРѕР·РёС†РёРё РїРѕ РСЂР°РЅСѓ. РњС‹ С…РѕС‚РёРј, С‡С‚РѕР±С‹ СЌС‚Рѕ Р·Р°РІРµСЂС€РёР»РѕСЃСЊ, РјС‹ РЅРµ С…РѕС‚РёРј, С‡С‚РѕР±С‹ Сѓ РЅРёС… [РёСЂР°РЅС†РµРІ] Р±С‹Р»Рѕ СЏРґРµСЂРЅРѕРµ РѕСЂСѓР¶РёРµ. РњС‹ С…РѕС‚РёРј, С‡С‚РѕР±С‹ [РћСЂРјСѓР·СЃРєРёР№] РїСЂРѕР»РёРІ Р±С‹Р» РѕС‚РєСЂС‹С‚".
Р’ С‚Рѕ Р¶Рµ РІСЂРµРјСЏ РњРР” РљРќР  РІС‹РїСѓСЃС‚РёР» РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ РёРЅРѕРµ Р·Р°СЏРІР»РµРЅРёРµ: "Р­С‚РѕС‚ РєРѕРЅС„Р»РёРєС‚, РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ РЅРёРєРѕРіРґР° РЅРµ РґРѕР»Р¶РЅРѕ Р±С‹Р»Рѕ РїСЂРѕРёР·РѕР№С‚Рё, РЅРµ РёРјРµРµС‚ РїСЂРёС‡РёРЅ РґР»СЏ РїСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёСЏ. РЎРєРѕСЂРµР№С€РµРµ СѓСЂРµРіСѓР»РёСЂРѕРІР°РЅРёРµ СЃРёС‚СѓР°С†РёРё РІС‹РіРѕРґРЅРѕ РєР°Рє РЎРЁРђ Рё РСЂР°РЅСѓ, С‚Р°Рє Рё СЃС‚СЂР°РЅР°Рј СЂРµРіРёРѕРЅР°, Р° С‚Р°РєР¶Рµ РјРёСЂСѓ РІ С†РµР»РѕРј".
РЎРЁРђ Рё РР·СЂР°РёР»СЊ РЅР°С‡Р°Р»Рё РІРѕР№РЅСѓ РїСЂРѕС‚РёРІ РСЂР°РЅР° 28 С„РµРІСЂР°Р»СЏ. 7 Р°РїСЂРµР»СЏ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёР№ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ Р”РѕРЅР°Р»СЊРґ РўСЂР°РјРї РѕР±СЉСЏРІРёР» Рѕ РґРІСѓС…РЅРµРґРµР»СЊРЅРѕРј РѕР±РѕСЋРґРЅРѕРј РїСЂРµРєСЂР°С‰РµРЅРёРё РѕРіРЅСЏ СЃ РёСЃР»Р°РјСЃРєРѕР№ СЂРµСЃРїСѓР±Р»РёРєРѕР№. РџРѕ РґР°РЅРЅС‹Рј РёСЂР°РЅСЃРєРѕР№ СЃС‚РѕСЂРѕРЅС‹, Р·Р° 40 РґРЅРµР№ РІРѕР№РЅС‹ РІ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅРѕ-РёР·СЂР°РёР»СЊСЃРєРёС… СѓРґР°СЂРѕРІ РїРѕРіРёР±Р»Рё 3 375 РёСЂР°РЅС†РµРІ. РџСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёС‚РµР»Рё РўРµРіРµСЂР°РЅР° Рё Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅР° РїСЂРѕРІРµР»Рё РїРµСЂРµРіРѕРІРѕСЂС‹ РІ РСЃР»Р°РјР°Р±Р°РґРµ, РѕРґРЅР°РєРѕ РЅРµ РґРѕСЃС‚РёРіР»Рё СЃРѕРіР»Р°С€РµРЅРёСЏ РїРѕ РІРѕРїСЂРѕСЃСѓ Рѕ РґРѕР»РіРѕСЃСЂРѕС‡РЅРѕРј СѓСЂРµРіСѓР»РёСЂРѕРІР°РЅРёРё РєРѕРЅС„Р»РёРєС‚Р°. 21 Р°РїСЂРµР»СЏ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ РЎРЁРђ Р·Р°СЏРІРёР» Рѕ РЅР°РјРµСЂРµРЅРёРё РїСЂРѕРґР»РёС‚СЊ СЂРµР¶РёРј РїСЂРµРєСЂР°С‰РµРЅРёСЏ РѕРіРЅСЏ СЃ РСЂР°РЅРѕРј. РўРµРіРµСЂР°РЅ РЅРµ СЃРѕР±РёСЂР°РµС‚СЃСЏ РїСЂРёР·РЅР°РІР°С‚СЊ РѕР±СЉСЏРІР»РµРЅРЅРѕРµ Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅРѕРј РІ РѕРґРЅРѕСЃС‚РѕСЂРѕРЅРЅРµРј РїРѕСЂСЏРґРєРµ РїСЂРѕРґР»РµРЅРёРµ СЂРµР¶РёРјР° РїСЂРµРєСЂР°С‰РµРЅРёСЏ РѕРіРЅСЏ Рё Р±СѓРґРµС‚ РїРѕСЃС‚СѓРїР°С‚СЊ РІ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРёРё СЃРѕ СЃРІРѕРёРјРё РёРЅС‚РµСЂРµСЃР°РјРё.


Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» РўСЂР°РјРї СЃРѕРѕР±С‰РёР», С‡С‚Рѕ С‚РѕРїРёС‚СЊ РёСЂР°РЅСЃРєРёРµ РєРѕСЂР°Р±Р»Рё "РІРµСЃРµР»РµРµ", С‡РµРј Р·Р°С…РІР°С‚С‹РІР°С‚СЊ, Рё С‡С‚Рѕ РСЂР°РЅ СЃР°Рј СЂР°Р·Р±РѕРјР±РёР» С€РєРѕР»Сѓ РґР»СЏ РґРµРІРѕС‡РµРє
» Р”РѕРЅР°Р»СЊРґ РўСЂР°РјРї СЂРµС€РёР» СЃРѕР·РґР°С‚СЊ РєРѕСЃРјРёС‡РµСЃРєРёРµ РІРѕР№СЃРєР°
» РђР»РµРєСЃРµР№ РќР°РІР°Р»СЊРЅС‹Р№ РІРѕС€РµР» РІ РўРћРџ 25 СЃР°РјС‹С… РІР»РёСЏС‚РµР»СЊРЅС‹С… РіРµСЂРѕРµРІ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚Р°
» Р”РѕРЅР°Р»СЊРґ РўСЂР°РјРї РїСЂРµРґР»РѕР¶РёР» Р РѕСЃСЃРёРё СЏРґРµСЂРЅРѕРµ СЂР°Р·РѕСЂСѓР¶РµРЅРёРµ
» РСЂР°РЅ РЅРµ С…РѕС‡РµС‚ РѕС‚РєР°Р·С‹РІР°С‚СЊСЃСЏ РѕС‚ РѕР±РѕРіР°С‰РµРЅРёСЏ СѓСЂР°РЅР°
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
РџРѕС‡РµРјСѓ РЅР° С€РµРµ РіРёРµРЅС‹ Р•РІСЂРѕРїС‹ РЅР°РґРµС‚ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёР№ РѕС€РµР№РЅРёРє

РџРѕС‡РµРјСѓ РЅР° С€РµРµ РіРёРµРЅС‹ Р•РІСЂРѕРїС‹ РЅР°РґРµС‚ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёР№ РѕС€РµР№РЅРёРє

РќР°С†РёРё Рё Р¤РёРіСѓСЂС‹

РќР°С†РёРё Рё Р¤РёРіСѓСЂС‹

Р›СЋРґРё РєР°Рє Р»СЋРґРё

Р›СЋРґРё РєР°Рє Р»СЋРґРё

РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

РџРѕС‡РµРјСѓ Р РѕСЃСЃРёСЏ - РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРіСѓР»СЏС‚РѕСЂ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёРєРё Рё РЅРµС„С‚СЏРЅС‹С… РєРѕС‚РёСЂРѕРІРѕРє РІ РјРёСЂРµ?

РџРѕС‡РµРјСѓ Р РѕСЃСЃРёСЏ - РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРіСѓР»СЏС‚РѕСЂ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёРєРё Рё РЅРµС„С‚СЏРЅС‹С… РєРѕС‚РёСЂРѕРІРѕРє РІ РјРёСЂРµ?

РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

Р­СЂРґРѕРіР°РЅ, РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ РІС‹ РЅРµ Р·РЅР°Р»Рё. Р§Р°СЃС‚СЊ 4. РљР°Рє СЂРѕРґРёР»СЃСЏ РїРѕР»РёС‚РёРє: СЂРµР»РёРіРёСЏ, РёРґРµРѕР»РѕРіРёСЏ Рё РїРµСЂРІР°СЏ Р»СЋР±РѕРІСЊ

РўСЂР°РјРї Р·Р°СЏРІРёР», С‡С‚Рѕ Сѓ РЅРµРіРѕ СЃ РљРёС‚Р°РµРј СЃС…РѕР¶РµРµ РїРѕРЅРёРјР°РЅРёРµ СЃРёС‚СѓР°С†РёРё РІ РСЂР°РЅРµ; РњРР” РљРќР  Р·Р°СЏРІРёР», С‡С‚Рѕ СЌС‚РѕС‚ РєРѕРЅС„Р»РёРєС‚ РЅРёРєРѕРіРґР° РЅРµ РґРѕР»Р¶РµРЅ Р±С‹Р» РїСЂРѕРёР·РѕР№С‚Рё

  • 07:40
  • 150

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р СЏР·Р°РЅРё

  • 07:30
  • 192

29% СЂРѕСЃСЃРёСЏРЅ СЃРѕРіР»Р°СЃРЅС‹ РїРѕРјРµРЅСЏС‚СЊ РѕС„РёСЃРЅСѓСЋ СЂР°Р±РѕС‚Сѓ РЅР° С‚СЂСѓРґ РєРІР°Р»РёС„РёС†РёСЂРѕРІР°РЅРЅРѕРіРѕ СЂР°Р±РѕС‡РµРіРѕ

  • 07:18
  • 206

Р§С‚Рѕ РґСѓРјР°СЋС‚ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†С‹ Рѕ СЂРµР»РёРіРёРё

  • 22:08
  • 370

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёР№ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…

  • 21:42
  • 391