РњРѕР»РґР°РІРёСЏ РїРѕР»РѕРјР°РµС‚ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєСѓ РџСЂРёРґРЅРµСЃС‚СЂРѕРІСЊСЏ СЃ С†РµР»СЊСЋ РµРіРѕ "СЂРµРёРЅС‚РµРіСЂР°С†РёРё"

РЁР°РЅСЃС‹ РњРѕР»РґР°РІРёРё РІРµСЂРЅСѓС‚СЊ РєРѕРЅС‚СЂРѕР»СЊ РЅР°Рґ РџСЂРёРґРЅРµСЃС‚СЂРѕРІСЊРµРј СЃРµР№С‡Р°СЃ РІС‹С€Рµ, С‡РµРј РєРѕРіРґР°-Р»РёР±Рѕ, СЃС‡РёС‚Р°РµС‚ РїСЂРµРјСЊРµСЂ-РјРёРЅРёСЃС‚СЂ СЂРµСЃРїСѓР±Р»РёРєРё РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂ РњСѓРЅС‚СЏРЅСѓ: В«РЇ РѕС‡РµРЅСЊ РЅР°РґРµСЋСЃСЊ Рё СЃС‡РёС‚Р°СЋ, С‡С‚Рѕ РЅР°С€Рё С€Р°РЅСЃС‹ СЂРµРёРЅС‚РµРіСЂРёСЂРѕРІР°С‚СЊ СЌС‚Сѓ С‡Р°СЃС‚СЊ РњРѕР»РґР°РІРёРё СЃРµР№С‡Р°СЃ РІС‹С€Рµ, С‡РµРј РєРѕРіРґР°-Р»РёР±РѕВ».
РЎ СЌС‚РѕР№ С†РµР»СЊСЋ РњРѕР»РґР°РІРёСЏ РїСЂРѕРґРѕР»Р¶РёС‚ РѕС‚РјРµРЅСЏС‚СЊ СЃРїРµС†РёР°Р»СЊРЅС‹Рµ РЅРѕСЂРјС‹ С„СѓРЅРєС†РёРѕРЅРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё РџСЂРёРґРЅРµСЃС‚СЂРѕРІСЊСЏ. РЎРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ СЂРµС€РµРЅРёСЋ РїР°СЂР»Р°РјРµРЅС‚Р° РњРѕР»РґР°РІРёРё, РїСЂРё РёРјРїРѕСЂС‚Рµ С‚РѕРІР°СЂРѕРІ РІ РџСЂРёРґРЅРµСЃС‚СЂРѕРІСЊРµ РЅР° РјРѕР»РґР°РІСЃРєРѕР№ РіСЂР°РЅРёС†Рµ Р±СѓРґСѓС‚ РІР·РёРјР°С‚СЊСЃСЏ С‚Р°РєРёРµ Р¶Рµ РЅР°Р»РѕРіРё Рё Р°РєС†РёР·С‹, РєР°Рє Рё РїСЂРё РёРјРїРѕСЂС‚Рµ РІ РњРѕР»РґР°РІРёСЋ. РЈР¶Рµ РІ СЌС‚РѕРј РіРѕРґСѓ Р±СѓРґСѓС‚ РІРІРµРґРµРЅС‹ Р°РєС†РёР·С‹ РЅР° СЃРѕС†РёР°Р»СЊРЅРѕ РЅРµР·РЅР°С‡РёРјС‹Рµ С‚РѕРІР°СЂС‹, РІ С‡Р°СЃС‚РЅРѕСЃС‚Рё РЅР° Р°Р»РєРѕРіРѕР»СЊ. РџРѕ РґР°РЅРЅС‹Рј РїСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІР° РњРѕР»РґР°РІРёРё, РЅРѕРІРѕРІРІРµРґРµРЅРёРµ РїСЂРёРЅРµСЃРµС‚ РґРѕРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹Рµ РґРѕС…РѕРґС‹ РІ Р±СЋРґР¶РµС‚ РїСЂРёРјРµСЂРЅРѕ РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ 3,3 РјР»СЂРґ Р»РµРµРІ ( $191,8 РјР»РЅ) РІ РіРѕРґ.
Р›СЊРіРѕС‚С‹ РґР»СЏ СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёС… Р°РіРµРЅС‚РѕРІ РџСЂРёРґРЅРµСЃС‚СЂРѕРІСЊСЏ Р±С‹Р»Рё РІРІРµРґРµРЅС‹ РІ РєРѕРЅС†Рµ 1990-С… РіРѕРґРѕРІ РІ СЂР°РјРєР°С… РїСЂРѕС†РµСЃСЃР° РјРёСЂРЅРѕРіРѕ СѓСЂРµРіСѓР»РёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ РїСЂРёРґРЅРµСЃС‚СЂРѕРІСЃРєРѕРіРѕ РєРѕРЅС„Р»РёРєС‚Р° Рё РїРѕР·РІРѕР»СЏР»Рё СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРёРј Р°РіРµРЅС‚Р°Рј СѓРїР»Р°С‡РёРІР°С‚СЊ РЅР°Р»РѕРіРё С‚РѕР»СЊРєРѕ РІ Р±СЋРґР¶РµС‚ РџСЂРёРґРЅРµСЃС‚СЂРѕРІСЊСЏ. РџРѕСЃР»Рµ РїСЂРёС…РѕРґР° Рє РІР»Р°СЃС‚Рё РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° РњР°Р№Рё РЎР°РЅРґСѓ Рё РµРµ РїСЂР°РІСЏС‰РµР№ РџР°СЂС‚РёРё РґРµР№СЃС‚РІРёСЏ Рё СЃРѕР»РёРґР°СЂРЅРѕСЃС‚Рё РёС… РЅР°С‡Р°Р»Рё СЃРІРѕСЂР°С‡РёРІР°С‚СЊ. РџСЂРµР·РёРґРµРЅС‚ РџСЂРёРґРЅРµСЃС‚СЂРѕРІСЊСЏ Р’Р°РґРёРј РљСЂР°СЃРЅРѕСЃРµР»СЊСЃРєРёР№ РЅР°Р·РІР°Р» СЌС‚Сѓ РёРЅРёС†РёР°С‚РёРІСѓ РљРёС€РёРЅС‘РІР° "Р±РѕР»СЊС€РёРј СѓРґР°СЂРѕРј" РґР»СЏ РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ Р±СЋРґР¶РµС‚Р° СЂРµРіРёРѕРЅР°. РџРѕСЃР»Рµ С‚РѕРіРѕ РєР°Рє РЈРєСЂР°РёРЅР° Р·Р°РєСЂС‹Р»Р° РїСЂРёРґРЅРµСЃС‚СЂРѕРІСЃРєРёР№ СѓС‡Р°СЃС‚РѕРє РіСЂР°РЅРёС†С‹ СЃ РњРѕР»РґР°РІРёРµР№ РІ 2022 РіРѕРґСѓ, Р»СЋРґРё Рё С‚РѕРІР°СЂС‹ РІ РЅРµРїСЂРёР·РЅР°РЅРЅСѓСЋ СЂРµСЃРїСѓР±Р»РёРєСѓ РјРѕРіСѓС‚ РїРµСЂРµРјРµС‰Р°С‚СЊСЃСЏ С‚РѕР»СЊРєРѕ С‡РµСЂРµР· РєРѕРЅС‚СЂРѕР»РёСЂСѓРµРјСѓСЋ РјРѕР»РґР°РІСЃРєРѕР№ СЃС‚РѕСЂРѕРЅРѕР№ С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёСЋ.
РљР°Р·Р°С…СЃС‚Р°РЅ Рё РўСѓСЂС†РёСЏ РїРѕРґРїРёСЃР°Р»Рё РґРѕРіРѕРІРѕСЂ Рѕ СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅРѕРј РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІРµ РґСЂРѕРЅРѕРІ "РђРќРљРђ". Р”СЂРѕРЅС‹ В«РђРќРљРђВ» РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЏС‚СЃСЏ РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІРµРЅРЅРѕР№ РєРѕРјРїР°РЅРёРµР№ Turkish Aerospace Industries. РС… РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ Р·Р°РґР°С‡РµР№ СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ РІРµРґРµРЅРёРµ РєСЂСѓРіР»РѕСЃСѓС‚РѕС‡РЅРѕР№ СЂР°Р·РІРµРґРєРё, РЅР°Р±Р»СЋРґРµРЅРёРµ Рё РЅР°РЅРµСЃРµРЅРёРµ СѓРґР°СЂРѕРІ РїРѕ РЅР°Р·РµРјРЅС‹Рј С†РµР»СЏРј.