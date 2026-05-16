РњС‹ РѕСЃС‚Р°РІРёР»Рё РЅР°С€РµРіРѕ РіРµСЂРѕСЏ РІ РЅР°С‡Р°Р»Рµ 1990-С…. РўСѓСЂРµС†РєР°СЏ РїРѕР»РёС‚РёРєР° РїРµСЂРµР¶РёР»Р° РІРѕРµРЅРЅС‹Р№ РїРµСЂРµРІРѕСЂРѕС‚ 1980 РіРѕРґР°, РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ Р»РµС‚ В«Р·Р°РјРѕСЂРѕР·РєРёВ», Р° РїРѕС‚РѕРј вЂ” Р±СѓСЂРЅСѓСЋ РѕС‚С‚РµРїРµР»СЊ. РСЂРґРѕРіР°РЅ, СѓР¶Рµ РѕРїС‹С‚РЅС‹Р№ Р°РєС‚РёРІРёСЃС‚ Рё РІРµСЂРЅС‹Р№ СѓС‡РµРЅРёРє РСЂР±Р°РєР°РЅР°, РІСЃС‚СѓРїРёР» РІ СЃРѕР·РґР°РЅРЅСѓСЋ В«РџР°СЂС‚РёСЋ Р±Р»Р°РіРѕРґРµРЅСЃС‚РІРёСЏВ» (Refah Partisi). Р РІРѕС‚ С‚СѓС‚ СЃР»СѓС‡РёР»СЃСЏ РµРіРѕ РїРµСЂРІС‹Р№ РЅР°СЃС‚РѕСЏС‰РёР№ РїСЂРѕСЂС‹РІ. РќРµ РІ РђРЅРєР°СЂРµ, РіРґРµ РґРµР»РёР»Рё РјРёРЅРёСЃС‚РµСЂСЃРєРёРµ РїРѕСЂС‚С„РµР»Рё, Р° РЅР° РјРµСЃС‚Р°С…, РіРґРµ СЂРµР°Р»СЊРЅРѕ СЂРµС€Р°Р»РёСЃСЊ РїСЂРѕР±Р»РµРјС‹ РїСЂРѕСЃС‚С‹С… Р»СЋРґРµР№. Р’ РЎС‚Р°РјР±СѓР»Рµ. Р’ РіРѕСЂРѕРґРµ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ С‚РѕРіРґР°, РјСЏРіРєРѕ РіРѕРІРѕСЂСЏ, РїРµСЂРµР¶РёРІР°Р» РЅРµ Р»СѓС‡С€РёРµ РІСЂРµРјРµРЅР°.
РќР°С‡Р°Р»Рѕ 1990-С…. РЎС‚Р°РјР±СѓР» вЂ” СЌС‚Рѕ РЅРµ РїСЂРѕСЃС‚Рѕ РіРѕСЂРѕРґ. РС‚Рѕ РєРѕР»РѕСЃСЃР°Р»СЊРЅС‹Р№ РјРµРіР°РїРѕР»РёСЃ, СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРѕРµ СЃРµСЂРґС†Рµ РўСѓСЂС†РёРё, РіРґРµ РїСЂРѕР¶РёРІР°РµС‚ РєР°Р¶РґС‹Р№ СЃРµРґСЊРјРѕР№ РіСЂР°Р¶РґР°РЅРёРЅ СЃС‚СЂР°РЅС‹. РќРѕ СѓРїСЂР°РІР»СЏР»СЃСЏ РѕРЅ РёР· СЂСѓРє РІРѕРЅ РїР»РѕС…Рѕ. РЎРІРµС‚СЃРєРёРµ РїР°СЂС‚РёРё, СЃРјРµРЅСЏРІС€РёРµ РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіР° РґРµСЃСЏС‚РёР»РµС‚РёСЏРјРё, РѕС‚РЅРѕСЃРёР»РёСЃСЊ Рє РјСѓРЅРёС†РёРїР°Р»РёС‚РµС‚Сѓ РєР°Рє Рє РєРѕСЂРјСѓС€РєРµ. РџСЂРѕР±Р»РµРјС‹ РєРѕРїРёР»РёСЃСЊ РіРѕРґР°РјРё, Рё РіРѕСЂРѕР¶Р°РЅРµ С‡СѓРІСЃС‚РІРѕРІР°Р»Рё СЌС‚Рѕ РЅР° СЃРµР±Рµ РєР°Р¶РґС‹Р№ РґРµРЅСЊ.
РћРіСЂРѕРјРЅС‹Рµ РіРѕСЂС‹ РјСѓСЃРѕСЂР° РЅР° СѓР»РёС†Р°С…: РіРѕСЂРѕРґСЃРєРёРµ СЃР»СѓР¶Р±С‹ РїСЂРѕСЃС‚Рѕ РЅРµ СЃРїСЂР°РІР»СЏР»РёСЃСЊ СЃ РІС‹РІРѕР·РѕРј. РҐСЂРѕРЅРёС‡РµСЃРєРёРµ РїРµСЂРµР±РѕРё СЃ РІРѕРґРѕР№: Р»РµС‚РѕРј РІ РЅРµРєРѕС‚РѕСЂС‹С… СЂР°Р№РѕРЅР°С… РѕРЅР° РїСЂРѕСЃС‚Рѕ РЅРµ С‚РµРєР»Р° РёР· РєСЂР°РЅРѕРІ. Р—РёРјРѕР№ вЂ” СѓРґСѓС€Р»РёРІС‹Р№ СЃРјРѕРі РѕС‚ РґРµС€С‘РІРѕРіРѕ СѓРіР»СЏ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рј РѕС‚Р°РїР»РёРІР°Р»РёСЃСЊ РґРѕРјР°. РўСЂР°РЅСЃРїРѕСЂС‚РЅС‹Р№ РєРѕР»Р»Р°РїСЃ, РјРЅРѕРіРѕРєРёР»РѕРјРµС‚СЂРѕРІС‹Рµ РїСЂРѕР±РєРё, РЅРµС…РІР°С‚РєР° Р°РІС‚РѕР±СѓСЃРѕРІ. Р”РѕР±Р°РІСЊС‚Рµ Рє СЌС‚РѕРјСѓ С‚СЂР°РґРёС†РёРѕРЅРЅСѓСЋ РєРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЋ Рё РІС‹СЃРѕРєРѕРјРµСЂРёРµ С‡РёРЅРѕРІРЅРёРєРѕРІ вЂ” Рё РІС‹ РїРѕР»СѓС‡РёС‚Рµ РєР»Р°СЃСЃРёС‡РµСЃРєСѓСЋ РєР°СЂС‚РёРЅСѓ РіРЅРёСЋС‰РµРіРѕ РјРµРіР°РїРѕР»РёСЃР°. РЎС‚Р°РјР±СѓР», РїСЂРѕС‰Рµ РіРѕРІРѕСЂСЏ, С‚РѕРЅСѓР». Р С‚РѕРЅСѓР» РЅРµ РІ СЂРѕРјР°РЅС‚РёС‡РЅС‹С… РІРѕРґР°С… Р‘РѕСЃС„РѕСЂР°, Р° РІ СЃРѕР±СЃС‚РІРµРЅРЅС‹С… РѕС‚С…РѕРґР°С….
Р РІРѕС‚ РІ СЌС‚РѕС‚ РјРѕРјРµРЅС‚ РЅР° СЃС†РµРЅСѓ РІС‹С…РѕРґРёС‚ РєР°РЅРґРёРґР°С‚ РѕС‚ РёСЃР»Р°РјРёСЃС‚РѕРІ. Р•РјСѓ 40 Р»РµС‚. Р•РіРѕ РёРјСЏ РјР°Р»Рѕ РєС‚Рѕ Р·РЅР°РµС‚ Р·Р° РїСЂРµРґРµР»Р°РјРё РїР°СЂС‚РёР№РЅС‹С… РєСЂСѓРіРѕРІ. РЎРІРµС‚СЃРєР°СЏ СЌР»РёС‚Р° СЃРјРѕС‚СЂРёС‚ РЅР° РµРіРѕ РїР°СЂС‚РёСЋ РєР°Рє РЅР° СЃР±РѕСЂРёС‰Рµ РґРµСЂРµРІРµРЅС‰РёРЅ Рё С„Р°РЅР°С‚РёРєРѕРІ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РІРѕС‚-РІРѕС‚ РёСЃС‡РµР·РЅСѓС‚. РќРѕ Сѓ РСЂРґРѕРіР°РЅР° Р±С‹Р»Р° СЃРІРѕСЏ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёСЏ. РћРЅ РЅРµ СЃС‚Р°Р» РІРµСЃС‚Рё РєР°РјРїР°РЅРёСЋ РІ РґРѕСЂРѕРіРёС… РѕС‚РµР»СЏС…. РћРЅ РїРѕС€С‘Р» РІ РЅР°СЂРѕРґ. Р‘СѓРєРІР°Р»СЊРЅРѕ.
РћРЅ РѕР±С…РѕРґРёР» Р±РµРґРЅС‹Рµ РєРІР°СЂС‚Р°Р»С‹ вЂ” С‚Рµ СЃР°РјС‹Рµ РіРµРґР¶РµРєРѕРЅРґСѓ, РіРґРµ РєРѕРіРґР°-С‚Рѕ СЂРѕСЃ СЃР°Рј. Р—Р°С…РѕРґРёР» РІ С‡Р°Р№С…Р°РЅС‹, СЂР°Р·РіРѕРІР°СЂРёРІР°Р» СЃ Р»Р°РІРѕС‡РЅРёРєР°РјРё, РґРѕРєРµСЂР°РјРё, Р±РµР·СЂР°Р±РѕС‚РЅС‹РјРё. РџРёР» СЃ РЅРёРјРё С‡Р°Р№ Рё СЃР»СѓС€Р°Р». Р“РѕРІРѕСЂРёР» РЅР° РёС… СЏР·С‹РєРµ вЂ” СЏР·С‹РєРµ РљР°СЃС‹РјРїР°С€Рё. РќРµ Р»РѕС‰С‘РЅС‹Р№ РїРѕР»РёС‚РёРє, Р° СЃРІРѕР№ РїР°СЂРµРЅСЊ. В«РЇ С‚Р°РєРѕР№ Р¶Рµ, РєР°Рє РІС‹, вЂ” РіРѕРІРѕСЂРёР» РѕРЅ. вЂ” РЇ Р·РЅР°СЋ, С‡С‚Рѕ С‚Р°РєРѕРµ СЂР°Р±РѕС‚Р°С‚СЊ СЃ РґРµС‚СЃС‚РІР°. РЇ Р·РЅР°СЋ, РїРѕС‡РµРјСѓ РІС‹ РЅРµ РІРµСЂРёС‚Рµ РІР»Р°СЃС‚РёВ». Р•РіРѕ СЂРёС‚РѕСЂРёРєР° Р±С‹Р»Р° РїСЂРѕСЃС‚РѕР№: СЃРїСЂР°РІРµРґР»РёРІРѕСЃС‚СЊ, РїРѕСЂСЏРґРѕРє, СЂР°Р±РѕС‚Р°. Р РјРѕСЂР°Р»СЊ. РћРЅ РѕР±РµС‰Р°Р» РїРѕРєРѕРЅС‡РёС‚СЊ СЃ РІРѕСЂРѕРІСЃС‚РІРѕРј РІ РјСЌСЂРёРё Рё СЃРґРµР»Р°С‚СЊ С‚Р°Рє, С‡С‚РѕР±С‹ РІРѕРґР° Р±С‹Р»Р° Сѓ РІСЃРµС…, Р° РјСѓСЃРѕСЂ РІС‹РІРѕР·РёР»СЃСЏ РІРѕРІСЂРµРјСЏ. РќРёРєР°РєРѕР№ РІС‹СЃРѕРєРѕР№ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёРєРё вЂ” С‚РѕР»СЊРєРѕ С…РѕР·СЏР№СЃС‚РІРµРЅРЅС‹Рµ РІРѕРїСЂРѕСЃС‹.
Р•РіРѕ РїСЂРµРґРІС‹Р±РѕСЂРЅС‹Рµ РјРёС‚РёРЅРіРё СЃРѕР±РёСЂР°Р»Рё С‚С‹СЃСЏС‡Рё Р»СЋРґРµР№, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РІРїРµСЂРІС‹Рµ С‡СѓРІСЃС‚РІРѕРІР°Р»Рё: СЃ РЅРёРјРё РіРѕРІРѕСЂРёС‚ С‚РѕС‚, РєС‚Рѕ РёС… РїРѕРЅРёРјР°РµС‚. РћРЅ СЃС‚Р°Р» РіРѕР»РѕСЃРѕРј В«С‡С‘СЂРЅРѕР№В», РєРѕРЅСЃРµСЂРІР°С‚РёРІРЅРѕР№, РѕР±РґРµР»С‘РЅРЅРѕР№ РІРЅРёРјР°РЅРёРµРј РўСѓСЂС†РёРё, Р¶РёРІС€РµР№ РЅР° РѕРєСЂР°РёРЅР°С… Рё РЅРµ РІРёРґРµРІС€РµР№ РЅРёС‡РµРіРѕ С…РѕСЂРѕС€РµРіРѕ РѕС‚ СЃРІРµС‚СЃРєРёС… СЌР»РёС‚. РС‚Рѕ Р±С‹Р» РЅРµ РїСЂРѕСЃС‚Рѕ РїСЂРѕС‚РµСЃС‚, Р° РЅР°РґРµР¶РґР°.
РџРѕР±РµРґРёС‚СЊ РІ РЎС‚Р°РјР±СѓР»Рµ РёСЃР»Р°РјРёСЃС‚Сѓ РєР°Р·Р°Р»РѕСЃСЊ РїРѕС‡С‚Рё РЅРµРІРѕР·РјРѕР¶РЅС‹Рј. РџСЂРѕС‚РёРІ Р±С‹Р»Рё РІСЃРµ: РјРµРґРёР°, РєСЂСѓРїРЅС‹Р№ Р±РёР·РЅРµСЃ, Р°СЂРјРёСЏ. РћРґРЅР°РєРѕ СЃР»СѓС‡РёР»РѕСЃСЊ С‚Рѕ, С‡С‚Рѕ РїРѕР·Р¶Рµ РЅР°Р·РѕРІСѓС‚ В«РїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёРј Р·РµРјР»РµС‚СЂСЏСЃРµРЅРёРµРјВ». 27 РјР°СЂС‚Р° 1994 РіРѕРґР° РСЂРґРѕРіР°РЅ РІС‹РёРіСЂР°Р» РІС‹Р±РѕСЂС‹, РЅР°Р±СЂР°РІ С‡СѓС‚СЊ Р±РѕР»СЊС€Рµ 25% РіРѕР»РѕСЃРѕРІ. РС‚РѕРіРѕ С…РІР°С‚РёР»Рѕ, С‡С‚РѕР±С‹ РѕР±РѕР№С‚Рё СЂР°Р·РґСЂРѕР±Р»РµРЅРЅС‹С… СЃРѕРїРµСЂРЅРёРєРѕРІ.
РЎС‚Р°РјР±СѓР», РѕРїР»РѕС‚ СЃРІРµС‚СЃРєРѕРіРѕ РѕР±СЂР°Р·Р° Р¶РёР·РЅРё, РѕРєР°Р·Р°Р»СЃСЏ РїРѕРґ СѓРїСЂР°РІР»РµРЅРёРµРј РёСЃР»Р°РјРёСЃС‚Р°. РС‚Р° РїРѕР±РµРґР° Р±С‹Р»Р° С€РѕРєРѕРј. РќРѕ РЅР°СЃС‚РѕСЏС‰РёР№ С€РѕРє Р¶РґР°Р» РІСЃРµС… РІРїРµСЂРµРґРё. РџРѕС‚РѕРјСѓ С‡С‚Рѕ РСЂРґРѕРіР°РЅ РЅР°С‡Р°Р» СЂР°Р±РѕС‚Р°С‚СЊ.
РЎС‚Р°РІ РјСЌСЂРѕРј, РѕРЅ РЅРµ СЃС‚Р°Р» С‚СЂР°С‚РёС‚СЊ РІСЂРµРјСЏ РЅР° РґРµРєР»Р°СЂР°С†РёРё Рѕ СЃС‚СЂРѕРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРµ С…Р°Р»РёС„Р°С‚Р°. РћРЅ, Р·Р°СЃСѓС‡РёРІ СЂСѓРєР°РІР°, РІР·СЏР»СЃСЏ Р·Р° СЃР°РјС‹Рµ В«РЅРёР·РјРµРЅРЅС‹РµВ» РіРѕСЂРѕРґСЃРєРёРµ РїСЂРѕР±Р»РµРјС‹. Р С‚СѓС‚ РѕРЅ РѕРєР°Р·Р°Р»СЃСЏ РЅРµ РїСЂРѕСЃС‚Рѕ РѕСЂР°С‚РѕСЂРѕРј, Р° С‡РµСЂС‚РѕРІСЃРєРё СЌС„С„РµРєС‚РёРІРЅС‹Рј СѓРїСЂР°РІР»РµРЅС†РµРј. РС‚Рѕ РїСЂРёР·РЅР°РІР°Р»Рё РґР°Р¶Рµ РµРіРѕ РІСЂР°РіРё. РџСЂРѕР±Р»РµРјР° РЅРѕРјРµСЂ РѕРґРёРЅ вЂ” РјСѓСЃРѕСЂ. Р“РѕСЂС‹ РѕС‚С…РѕРґРѕРІ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РЅРµ РІС‹РІРѕР·РёР»РёСЃСЊ РіРѕРґР°РјРё, СЃС‚Р°Р»Рё СЃРёРјРІРѕР»РѕРј РєСЂРёР·РёСЃР° СЃС‚Р°СЂРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РСЂРґРѕРіР°РЅ РјРѕР±РёР»РёР·РѕРІР°Р» РјСѓРЅРёС†РёРїР°Р»СЊРЅС‹Рµ СЃР»СѓР¶Р±С‹, РїРµСЂРµСЃРјРѕС‚СЂРµР» РєРѕРЅС‚СЂР°РєС‚С‹, Рё Р·Р° РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ РјРµСЃСЏС†РµРІ СѓР»РёС†С‹ РіРѕСЂРѕРґР° Р±С‹Р»Рё РѕС‡РёС‰РµРЅС‹. РС‚Рѕ Р±С‹Р»Рѕ РІРёРґРЅРѕ РЅРµРІРѕРѕСЂСѓР¶С‘РЅРЅС‹Рј РіР»Р°Р·РѕРј: РЅРµ РѕР±РµС‰Р°РЅРёРµ, Р° СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚.
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