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РСЂР±Р°РєР°РЅ Р±С‹Р» С„РёРіСѓСЂРѕР№ РёСЃРєР»СЋС‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕР№: Р±Р»РµСЃС‚СЏС‰РёР№ РёРЅР¶РµРЅРµСЂ-РјРµС…Р°РЅРёРє, РґРѕРєС‚РѕСЂ РЅР°СѓРє, РІС‹РїСѓСЃРєРЅРёРє РїСЂРµСЃС‚РёР¶РЅС‹С… СѓРЅРёРІРµСЂСЃРёС‚РµС‚РѕРІ РЎС‚Р°РјР±СѓР»Р° Рё РђР°С…РµРЅР° (Р“РµСЂРјР°РЅРёСЏ). РљР°Р·Р°Р»РѕСЃСЊ Р±С‹, С‚РёРїРёС‡РЅС‹Р№ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёС‚РµР»СЊ СЌР»РёС‚С‹. РќРѕ РµРіРѕ СЃРµСЂРґС†Рµ РїСЂРёРЅР°РґР»РµР¶Р°Р»Рѕ РёСЃР»Р°РјСѓ. Р’ РєРѕРЅС†Рµ 60-С… РѕРЅ СЃРѕР·РґР°Р» РґРІРёР¶РµРЅРёРµ В«РњРёР»Р»Рё Р“С‘СЂСЋС€В» вЂ” В«РќР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅС‹Р№ РІР·РіР»СЏРґВ». Р•РіРѕ РёРґРµРё Р±С‹Р»Рё СѓР±РёР№СЃС‚РІРµРЅРЅРѕ РїСЂРёРІР»РµРєР°С‚РµР»СЊРЅС‹: РўСѓСЂС†РёСЏ РЅРµ РґРѕР»Р¶РЅР° СЃР»РµРїРѕ РєРѕРїРёСЂРѕРІР°С‚СЊ Р—Р°РїР°Рґ, РѕРЅР° РґРѕР»Р¶РЅР° РІРµСЂРЅСѓС‚СЊСЃСЏ Рє СЃРІРѕРёРј РєРѕСЂРЅСЏРј. РњС‹ вЂ” РІРµР»РёРєР°СЏ СЃС‚СЂР°РЅР° СЃ РѕСЃРјР°РЅСЃРєРёРј РЅР°СЃР»РµРґРёРµРј, Р° РЅРµ Р±РµРґРЅС‹Р№ СЂРѕРґСЃС‚РІРµРЅРЅРёРє Р•РІСЂРѕРїС‹. РћРЅ С‚СЂРµР±РѕРІР°Р» СЂР°Р·РІРёРІР°С‚СЊ С‚СЏР¶РµР»СѓСЋ РїСЂРѕРјС‹С€Р»РµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ Рё РіРѕРІРѕСЂРёР», С‡С‚Рѕ РІРµСЂР° РґРѕР»Р¶РЅР° РІРµСЂРЅСѓС‚СЊСЃСЏ РІ РѕР±С‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅСѓСЋ Р¶РёР·РЅСЊ С‡РµСЂРµР· РјРѕСЂР°Р»СЊ Рё РЅСЂР°РІСЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊ.
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Рљ РєРѕРЅС†Сѓ 1970-С… РСЂРґРѕРіР°РЅ вЂ” СѓР¶Рµ СЃР»РѕР¶РёРІС€РёР№СЃСЏ РјРѕР»РѕРґРѕР№ РїРѕР»РёС‚РёРє. РЈ РЅРµРіРѕ РµСЃС‚СЊ Р±Р°Р·Р°: РѕРЅ Р·РЅР°РµС‚, С‡РµРј Р¶РёРІСѓС‚ Р±РµРґРЅС‹Рµ РєРІР°СЂС‚Р°Р»С‹ Рё С‡С‚Рѕ РІРѕР»РЅСѓРµС‚ РїСЂРѕСЃС‚РѕРіРѕ С‚СѓСЂРєР°. РЈ РЅРµРіРѕ РµСЃС‚СЊ РёРґРµРѕР»РѕРіРёСЏ В«РќР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ РІР·РіР»СЏРґР°В» РСЂР±Р°РєР°РЅР° Рё С‡Р»РµРЅСЃС‚РІРѕ РІ РџР°СЂС‚РёРё РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ СЃРїР°СЃРµРЅРёСЏ. РЈ РЅРµРіРѕ РµСЃС‚СЊ РєСЂРµРїРєРёР№ С‚С‹Р» РІ Р»РёС†Рµ РРјРёРЅРµ. РћРЅ Р°РјР±РёС†РёРѕР·РµРЅ, РєСЂР°СЃРЅРѕСЂРµС‡РёРІ Рё РіРѕС‚РѕРІ Рє Р±РѕР»СЊС€РѕР№ РёРіСЂРµ.
Р•РіРѕ РїРѕС‚РµРЅС†РёР°Р» РІРёРґСЏС‚ СЃС‚Р°СЂС€РёРµ С‚РѕРІР°СЂРёС‰Рё. РћСЃС‚Р°Р»РѕСЃСЊ РґРѕР¶РґР°С‚СЊСЃСЏ Р»РёС€СЊ РїРѕРґС…РѕРґСЏС‰РµРіРѕ РјРѕРјРµРЅС‚Р°. Р РѕРЅ РЅРµ Р·Р°СЃС‚Р°РІРёС‚ СЃРµР±СЏ Р¶РґР°С‚СЊ. РЎРѕРІСЃРµРј СЃРєРѕСЂРѕ, РІ 1980 РіРѕРґСѓ, РІ РўСѓСЂС†РёРё РїСЂРѕРёР·РѕР№РґС‘С‚ РѕС‡РµСЂРµРґРЅРѕР№ РІРѕРµРЅРЅС‹Р№ РїРµСЂРµРІРѕСЂРѕС‚, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РЅР° РЅРµСЃРєРѕР»СЊРєРѕ Р»РµС‚ Р·Р°РјРѕСЂРѕР·РёС‚ РїРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєСѓСЋ Р¶РёР·РЅСЊ СЃС‚СЂР°РЅС‹. Рђ РєРѕРіРґР° РѕРЅР° В«РѕС‚С‚Р°РµС‚В», РЅР° Р°РІР°РЅСЃС†РµРЅСѓ РІС‹Р№РґРµС‚ СѓР¶Рµ СЃРѕРІСЃРµРј РґСЂСѓРіРѕР№ РСЂРґРѕРіР°РЅ вЂ” РїРѕРІР·СЂРѕСЃР»РµРІС€РёР№, Р·Р°РјР°С‚РµСЂРµРІС€РёР№ Рё РіРѕС‚РѕРІС‹Р№ С€С‚СѓСЂРјРѕРІР°С‚СЊ РЅРѕРІС‹Рµ РІС‹СЃРѕС‚С‹.