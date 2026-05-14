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РџСЂРµРґСЃС‚Р°РІСЊС‚Рµ СЃРµР±Рµ РЎС‚Р°РјР±СѓР» СЃРµСЂРµРґРёРЅС‹ 1950-С…. РќРµ С‚РѕС‚ РіР»СЏРЅС†РµРІС‹Р№ Рё С‚СѓСЂРёСЃС‚РёС‡РµСЃРєРёР№, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РјС‹ Р·РЅР°РµРј РїРѕ РѕС‚РєСЂС‹С‚РєР°Рј, Р° РЅР°СЃС‚РѕСЏС‰РёР№, СЂР°Р±РѕС‡РёР№, СЃСѓСЂРѕРІС‹Р№. Р’ РєРІР°СЂС‚Р°Р»Рµ РљР°СЃС‹РјРїР°С€Р°, РЅР° СЃРµРІРµСЂРЅРѕРј Р±РµСЂРµРіСѓ Р·Р°Р»РёРІР° Р—РѕР»РѕС‚РѕР№ Р РѕРі, 26 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 1954 РіРѕРґР° РІ СЃРµРјСЊРµ РђС…РјРµС‚Р° Рё РўРµРЅР·РёР»Рµ РСЂРґРѕРіР°РЅ СЂРѕРґРёР»СЃСЏ РјР°Р»СЊС‡РёРє. РќР°Р·РІР°Р»Рё РµРіРѕ Р РµРґР¶РµРї РўР°Р№РёРї.
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