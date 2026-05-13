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3 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 1996 РіРѕРґР°. РћРєРѕР»Рѕ СЃРµРјРё С‡Р°СЃРѕРІ РІРµС‡РµСЂР°. Р“РґРµ-С‚Рѕ РЅР° С‚СЂР°СЃСЃРµ РјРµР¶РґСѓ РЎС‚Р°РјР±СѓР»РѕРј Рё РР·РјРёСЂРѕРј, РЅРµРїРѕРґР°Р»С‘РєСѓ РѕС‚ РіРѕСЂРѕРґРєР° РЎСѓСЃСѓСЂР»СѓРє, РІРѕРґРёС‚РµР»СЊ С‚СЏР¶С‘Р»РѕРіРѕ РіСЂСѓР·РѕРІРёРєР° СѓРІРёРґРµР», РєР°Рє РЅР° РЅРµРіРѕ РЅР° РѕРіСЂРѕРјРЅРѕР№ СЃРєРѕСЂРѕСЃС‚Рё РІС‹Р»РµС‚Р°РµС‚ С‡С‘СЂРЅС‹Р№ Mercedes. РЈР№С‚Рё РѕС‚ СЃС‚РѕР»РєРЅРѕРІРµРЅРёСЏ РЅРµ СѓРґР°Р»РѕСЃСЊ. Р’ Р»РµРіРєРѕРІСѓС€РєРµ РЅР°С…РѕРґРёР»РёСЃСЊ С‡РµС‚С‹СЂРµ С‡РµР»РѕРІРµРєР°. РўСЂРѕРµ РёР· РЅРёС… РїРѕРіРёР±Р»Рё РЅР° РјРµСЃС‚Рµ. Р’ Р¶РёРІС‹С… РѕСЃС‚Р°Р»СЃСЏ С‚РѕР»СЊРєРѕ РѕРґРёРЅ вЂ” С‡РµР»РѕРІРµРє РЅР° Р·Р°РґРЅРµРј СЃРёРґРµРЅСЊРµ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№, РїРѕ РёСЂРѕРЅРёРё СЃСѓРґСЊР±С‹, РѕРєР°Р·Р°Р»СЃСЏ РµРґРёРЅСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Рј РїСЂРёСЃС‚С‘РіРЅСѓС‚С‹Рј. Р•РіРѕ Р·РІР°Р»Рё РЎРµРґР°С‚ Р‘СѓРґР¶Р°Рє, РѕРЅ Р±С‹Р» РґРµРїСѓС‚Р°С‚РѕРј РїР°СЂР»Р°РјРµРЅС‚Р° РѕС‚ РїСЂР°РІСЏС‰РµР№ РїР°СЂС‚РёРё В«Р’РµСЂРЅС‹Р№ РїСѓС‚СЊВ».
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