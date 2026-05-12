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Р”Р°РІР°Р№С‚Рµ РїРµСЂРµРЅРµСЃРµРјСЃСЏ РІ РЅР°С‡Р°Р»Рѕ 1920-С…. РџСЂРµРґСЃС‚Р°РІСЊС‚Рµ СЃРµР±Рµ: РџРµСЂРІР°СЏ РјРёСЂРѕРІР°СЏ РІРѕР№РЅР° Р·Р°РєРѕРЅС‡РёР»Р°СЃСЊ. РќРµРєРѕРіРґР° РІРµР»РёРєР°СЏ РћСЃРјР°РЅСЃРєР°СЏ РёРјРїРµСЂРёСЏ, В«Р±РѕР»СЊРЅРѕР№ С‡РµР»РѕРІРµРє Р•РІСЂРѕРїС‹В», РїСЂРѕРёРіСЂР°Р»Р° Рё С‚РµРїРµСЂСЊ Р»РµР¶РёС‚ РІ СЂСѓРёРЅР°С…. РЎС‚СЂР°РЅС‹-РїРѕР±РµРґРёС‚РµР»СЊРЅРёС†С‹, РђРЅС‚Р°РЅС‚Р°, СЃР»РѕРІРЅРѕ СЃС‚РµСЂРІСЏС‚РЅРёРєРё, СЃР»РµС‚РµР»РёСЃСЊ РґРµР»РёС‚СЊ РµС‘ РѕСЃС‚Р°РЅРєРё. Р’ 1920 РіРѕРґСѓ РѕРЅРё РїРѕРґРїРёСЃР°Р»Рё СЃ РјР°СЂРёРѕРЅРµС‚РѕС‡РЅС‹Рј СЃСѓР»С‚Р°РЅСЃРєРёРј РїСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕРј РЎРµРІСЂСЃРєРёР№ РјРёСЂРЅС‹Р№ РґРѕРіРѕРІРѕСЂ. РС‚РѕС‚ РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚, РїРѕ СЃСѓС‚Рё, Р±С‹Р» СЃРјРµСЂС‚РЅС‹Рј РїСЂРёРіРѕРІРѕСЂРѕРј: РѕРЅ РѕСЃС‚Р°РІР»СЏР» С‚СѓСЂРєР°Рј Р»РёС€СЊ РЅРµР±РѕР»СЊС€РѕР№ РєР»РѕС‡РѕРє Р·РµРјР»Рё РІ С†РµРЅС‚СЂРµ РђРЅР°С‚РѕР»РёРё, Р° РІСЃРµ РѕСЃС‚Р°Р»СЊРЅС‹Рµ С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёРё, РІРєР»СЋС‡Р°СЏ РЎС‚Р°РјР±СѓР», РѕС‚С…РѕРґРёР»Рё РїРѕРґ РєРѕРЅС‚СЂРѕР»СЊ Р¤СЂР°РЅС†РёРё, Р‘СЂРёС‚Р°РЅРёРё, РС‚Р°Р»РёРё, Р“СЂРµС†РёРё Рё РђСЂРјРµРЅРёРё. РўСѓСЂС†РёСЏ, РєР°РєРѕР№ РјС‹ РµС‘ Р·РЅР°РµРј, РїСЂРѕСЃС‚Рѕ РЅРµ РґРѕР»Р¶РЅР° Р±С‹Р»Р° РїРѕСЏРІРёС‚СЊСЃСЏ РЅР° СЃРІРµС‚. Р’РѕС‚ С‚Р°РєРѕР№ Р±С‹Р» В«РјРёСЂРЅС‹Р№В» РїР»Р°РЅ.
Р РІРѕС‚ С‚СѓС‚ РЅР° СЃС†РµРЅСѓ РІС‹С…РѕРґРёС‚ РѕРЅ вЂ” РњСѓСЃС‚Р°С„Р° РљРµРјР°Р»СЊ. Р‘РѕРµРІРѕР№ РіРµРЅРµСЂР°Р», РіРµСЂРѕР№ Р±РёС‚РІС‹ РїСЂРё Р“Р°Р»Р»РёРїРѕР»Рё, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РЅР°РѕС‚СЂРµР· РѕС‚РєР°Р·Р°Р»СЃСЏ РїСЂРёР·РЅР°РІР°С‚СЊ СѓРЅРёР·РёС‚РµР»СЊРЅС‹Р№ РЎРµРІСЂСЃРєРёР№ РґРѕРіРѕРІРѕСЂ. РћРЅ СЃРѕР±РёСЂР°РµС‚ СЂР°Р·СЂРѕР·РЅРµРЅРЅС‹Рµ РѕСЃС‚Р°С‚РєРё Р°СЂРјРёРё, РѕР±СЉРµРґРёРЅСЏРµС‚ РїР°С‚СЂРёРѕС‚РѕРІ Рё РЅР°С‡РёРЅР°РµС‚ РІРѕР№РЅСѓ Р·Р° РЅРµР·Р°РІРёСЃРёРјРѕСЃС‚СЊ. РС‚Рѕ Р±С‹Р»Р° РѕС‚С‡Р°СЏРЅРЅР°СЏ Р±РёС‚РІР° Р·Р° СЃР°РјРѕ СЃСѓС‰РµСЃС‚РІРѕРІР°РЅРёРµ РЅР°С†РёРё. Р, РІРѕРїСЂРµРєРё РІСЃРµРјСѓ, РѕРЅ РїРѕР±РµРґРёР». Р’ 1923 РіРѕРґСѓ Р±С‹Р» РїРѕРґРїРёСЃР°РЅ РЅРѕРІС‹Р№, Р›РѕР·Р°РЅРЅСЃРєРёР№ РјРёСЂРЅС‹Р№ РґРѕРіРѕРІРѕСЂ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РїРѕР»РЅРѕСЃС‚СЊСЋ РѕС‚РјРµРЅСЏР» РЎРµРІСЂСЃРєРёР№ Рё СѓСЃС‚Р°РЅР°РІР»РёРІР°Р» СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅС‹Рµ РіСЂР°РЅРёС†С‹ РўСѓСЂС†РёРё. 29 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 1923 РіРѕРґР° Р±С‹Р»Рѕ РїСЂРѕРІРѕР·РіР»Р°С€РµРЅРѕ СЃРѕР·РґР°РЅРёРµ РўСѓСЂРµС†РєРѕР№ Р РµСЃРїСѓР±Р»РёРєРё. РђС‚Р°С‚СЋСЂРє СЃС‚Р°Р» РµС‘ РїРµСЂРІС‹Рј РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚РѕРј Рё РЅР°С‡Р°Р» СЃС‚СЂРѕРёС‚СЊ РЅРѕРІСѓСЋ СЃС‚СЂР°РЅСѓ. РЎ РЅСѓР»СЏ. РЎРІРѕРёРјРё СЂСѓРєР°РјРё. Р РІРѕС‚ РєР°Рє РѕРЅ СЌС‚Рѕ РґРµР»Р°Р».
РђС‚Р°С‚СЋСЂРє Р±С‹Р» РЅРµ РїСЂРѕСЃС‚Рѕ РІРѕРµРЅРЅС‹Рј. РћРЅ Р±С‹Р» РёРґРµР№РЅС‹Рј СЂРµРІРѕР»СЋС†РёРѕРЅРµСЂРѕРј. Р•РіРѕ С†РµР»СЊ Р±С‹Р»Р° РїСЂРѕСЃС‚Р° Рё РЅРµРІРµСЂРѕСЏС‚РЅРѕ Р°РјР±РёС†РёРѕР·РЅР°: РїСЂРµРІСЂР°С‚РёС‚СЊ РѕС‚СЃС‚Р°Р»СѓСЋ, СЂРµР»РёРіРёРѕР·РЅСѓСЋ, СЂР°Р·РґСЂРѕР±Р»РµРЅРЅСѓСЋ РёРјРїРµСЂРёСЋ РІ СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕРµ, СЃРІРµС‚СЃРєРѕРµ, РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕРµ РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІРѕ РµРІСЂРѕРїРµР№СЃРєРѕРіРѕ РѕР±СЂР°Р·С†Р°. Р•РіРѕ РёРґРµРѕР»РѕРіРёСЋ РЅР°Р·РІР°Р»Рё РєРµРјР°Р»РёР·РјРѕРј, Р° РµС‘ СЃРёРјРІРѕР»Р°РјРё СЃС‚Р°Р»Рё С€РµСЃС‚СЊ Р·РЅР°РјРµРЅРёС‚С‹С… В«СЃС‚СЂРµР»В». Р”Р°РІР°Р№С‚Рµ СЂР°Р·Р±РµСЂРµРј РёС…, С‚РѕР»СЊРєРѕ Р±РµР· Р·Р°СѓРјРЅРѕР№ РїРѕР»РёС‚РѕР»РѕРіРёРё, РїРѕ-РїСЂРѕСЃС‚РѕРјСѓ.
1. Р РµСЃРїСѓР±Р»РёРєР°РЅРёР·Рј. Р’Р»Р°СЃС‚СЊ РЅРµ РѕС‚ РђР»Р»Р°С…Р° Рё РЅРµ РѕС‚ СЃСѓР»С‚Р°РЅР°, Р° РѕС‚ РЅР°СЂРѕРґР°. РўРѕС‡РєР°. РЎСѓР»С‚Р°РЅР°С‚ СѓРїСЂР°Р·РґРЅРёР»Рё, Р° РїРѕС‚РѕРј, РІ 1924 РіРѕРґСѓ, Рё С…Р°Р»РёС„Р°С‚ вЂ” РґСѓС…РѕРІРЅРѕРµ Р»РёРґРµСЂСЃС‚РІРѕ РІ РёСЃР»Р°РјСЃРєРѕРј РјРёСЂРµ. РџСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»СЏРµС‚Рµ, РєР°РєРѕР№ СЌС‚Рѕ Р±С‹Р» С€РѕРє РґР»СЏ РїСЂР°РІРѕРІРµСЂРЅС‹С… РјСѓСЃСѓР»СЊРјР°РЅ?
2. РќР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·Рј. РќРµ РІ РїР»РѕС…РѕРј СЃРјС‹СЃР»Рµ, Р° РІ СЃРјС‹СЃР»Рµ В«РјС‹ РІСЃРµ вЂ” С‚СѓСЂРєРёВ». РќРµ РѕСЃРјР°РЅС‹, РЅРµ РјСѓСЃСѓР»СЊРјР°РЅРµ РІРѕРѕР±С‰Рµ, Р° РіСЂР°Р¶РґР°РЅРµ РѕРґРЅРѕР№ РєРѕРЅРєСЂРµС‚РЅРѕР№ СЃС‚СЂР°РЅС‹. РџР°РЅС‚СЋСЂРєРёР·Рј Рё РїР°РЅРёСЃР»Р°РјРёР·Рј Р±С‹Р»Рё РѕС‚РІРµСЂРіРЅСѓС‚С‹. РњС‹ СЃС‚СЂРѕРёРј СЃРІРѕР№ РґРѕРј, Р° РЅРµ РїС‹С‚Р°РµРјСЃСЏ РІРѕСЃСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚СЊ СЃС‚Р°СЂСѓСЋ РёРјРїРµСЂРёСЋ.
3. РќР°СЂРѕРґРЅРѕСЃС‚СЊ. РџРѕ СЃСѓС‚Рё, СЌС‚Рѕ С‚Р°РєРѕР№ РїРѕРїСѓР»РёР·Рј. РРґРµСЏ Рѕ С‚РѕРј, С‡С‚Рѕ РІ С‚СѓСЂРµС†РєРѕРј РѕР±С‰РµСЃС‚РІРµ РЅРµС‚ РјРµСЃС‚Р° РєР»Р°СЃСЃРѕРІС‹Рј РІРѕР№РЅР°Рј Рё РЅРµРїСЂРёРјРёСЂРёРјС‹Рј РїСЂРѕС‚РёРІРѕСЂРµС‡РёСЏРј. Р’СЃРµ РјС‹ вЂ” РѕРґРЅР° Р±РѕР»СЊС€Р°СЏ С‚СѓСЂРµС†РєР°СЏ СЃРµРјСЊСЏ, СЂР°Р±РѕС‚Р°СЋС‰Р°СЏ РЅР° Р±Р»Р°РіРѕ СЂРѕРґРёРЅС‹.
4. РС‚Р°С‚РёР·Рј. Р“РѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІРѕ вЂ” РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂСѓР»РµРІРѕР№ РІ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРµ. Р’ С‚Рѕ РІСЂРµРјСЏ С‡Р°СЃС‚РЅРѕРіРѕ РєР°РїРёС‚Р°Р»Р° РІ РўСѓСЂС†РёРё РїРѕС‡С‚Рё РЅРµ Р±С‹Р»Рѕ, РїРѕСЌС‚РѕРјСѓ СЃС‚СЂРѕРёС‚СЊ Р·Р°РІРѕРґС‹ Рё Р¶РµР»РµР·РЅС‹Рµ РґРѕСЂРѕРіРё РјРѕРіР»Рѕ С‚РѕР»СЊРєРѕ РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІРѕ. РС‚Рѕ Р±С‹Р» С‚Р°РєРѕР№ С‚СѓСЂРµС†РєРёР№ РіРѕСЃРїР»Р°РЅ, С‚РѕР»СЊРєРѕ СЃ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕР№ СЃРїРµС†РёС„РёРєРѕР№.
5. Р›Р°РёС†РёР·Рј. Р’РѕС‚ СЌС‚Рѕ, РїРѕР¶Р°Р»СѓР№, СЃР°РјР°СЏ РІР°Р¶РЅР°СЏ Рё РІР·СЂС‹РІРѕРѕРїР°СЃРЅР°СЏ СЃС‚СЂРµР»Р°. РџРѕР»РЅРѕРµ РѕС‚РґРµР»РµРЅРёРµ СЂРµР»РёРіРёРё РѕС‚ РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІР°. РЁР°СЂРёР°С‚СЃРєРёРµ СЃСѓРґС‹ РѕС‚РјРµРЅРёР»Рё, СЂРµР»РёРіРёРѕР·РЅС‹Рµ С€РєРѕР»С‹ Р·Р°РєСЂС‹Р»Рё, РјРЅРѕРіРѕР¶РµРЅСЃС‚РІРѕ Р·Р°РїСЂРµС‚РёР»Рё, Р° РЅРѕС€РµРЅРёРµ С‚СЂР°РґРёС†РёРѕРЅРЅРѕР№ РѕРґРµР¶РґС‹, С‚РёРїР° С„РµСЃРєРё, РѕР±СЉСЏРІРёР»Рё СѓРіРѕР»РѕРІРЅС‹Рј РїСЂРµСЃС‚СѓРїР»РµРЅРёРµРј. Р”Р°Р¶Рµ Р°Р»С„Р°РІРёС‚ СЃ Р°СЂР°Р±СЃРєРѕРіРѕ РїРµСЂРµРІРµР»Рё РЅР° Р»Р°С‚РёРЅРёС†Сѓ, С‡С‚РѕР±С‹ РїРѕСЂРІР°С‚СЊ СЃ РѕСЃРјР°РЅСЃРєРёРј РїСЂРѕС€Р»С‹Рј. РС‚Рѕ Р±С‹Р»Р° РєСѓР»СЊС‚СѓСЂРЅР°СЏ Р±РѕРјР±Р°. РЎСѓС‚СЊ Р±С‹Р»Р° РїСЂРѕСЃС‚Р°: РІРµСЂР° вЂ” СЌС‚Рѕ Р»РёС‡РЅРѕРµ РґРµР»Рѕ РєР°Р¶РґРѕРіРѕ, Р° РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІРѕ СЃС‚РѕРёС‚ РЅР° Р·Р°РєРѕРЅР°С…, Р° РЅРµ РЅР° РљРѕСЂР°РЅРµ.
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