РЈРєСЂР°РёРЅР° Рё Р¤Р Р“ РґРѕРіРѕРІРѕСЂРёР»РёСЃСЊ Рѕ СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅРѕРј РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІРµ РґР°Р»СЊРЅРѕР±РѕР№РЅС‹С… РґСЂРѕРЅРѕРІ, РљСЂРµРјР»СЊ РЅРµ РІРёРґРёС‚ РїРѕРґРІРёР¶РµРє РІ РѕР±С‰РµРЅРёРё СЃ РЎРЁРђ

РЈРєСЂР°РёРЅР° Рё Р“РµСЂРјР°РЅРёСЏ РґРѕРіРѕРІРѕСЂРёР»РёСЃСЊ Рѕ Р·Р°РїСѓСЃРєРµ СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅРѕРіРѕ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІР° РґСЂРѕРЅРѕРІ СЃ РґР°Р»СЊРЅРѕСЃС‚СЊСЋ РїРѕР»С‘С‚Р° РґРѕ РїРѕР»СѓС‚РѕСЂР° С‚С‹СЃСЏС‡ РєРёР»РѕРјРµС‚СЂРѕРІ, Р·Р°СЏРІРёР» РјРёРЅРёСЃС‚СЂ РѕР±РѕСЂРѕРЅС‹ Р¤Р Р“ Р‘РѕСЂРёСЃ РџРёСЃС‚РѕСЂРёСѓСЃ. РћРЅ РЅР°Р·РІР°Р» РЈРєСЂР°РёРЅСѓ Рё Р“РµСЂРјР°РЅРёСЋ СЃС‚СЂР°С‚РµРіРёС‡РµСЃРєРёРјРё РїР°СЂС‚РЅС‘СЂР°РјРё Рё Р·Р°СЏРІРёР», С‡С‚Рѕ СЃС‚СЂР°РЅС‹ РґРµР»Р°СЋС‚ Р°РєС†РµРЅС‚ РЅР° СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅРѕР№ СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚РєРµ РїРµСЂРµРґРѕРІС‹С… Р±РµСЃРїРёР»РѕС‚РЅС‹С… СЃРёСЃС‚РµРј РІСЃРµС… СЂР°РґРёСѓСЃРѕРІ РґРµР№СЃС‚РІРёСЏ, РІ С‡Р°СЃС‚РЅРѕСЃС‚Рё РІ СЃС„РµСЂРµ РѕР±РµСЃРїРµС‡РµРЅРёСЏ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚РµР№ РґР»СЏ РЅР°РЅРµСЃРµРЅРёСЏ РіР»СѓР±РѕРєРёС… СѓРґР°СЂРѕРІ.
РџСЂРµСЃСЃ-СЃРµРєСЂРµС‚Р°СЂСЊ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р”РјРёС‚СЂРёР№ РџРµСЃРєРѕРІ СЃРѕРѕР±С‰РёР», С‡С‚Рѕ РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёСЏ Р РѕСЃСЃРёРё Рё РЎРЁРђ РїРѕ-РїСЂРµР¶РЅРµРјСѓ РЅР°С…РѕРґСЏС‚СЃСЏ РЅР° РЅСѓР»Рµ, РЅРёРєР°РєРёС… РїРѕРґРІРёР¶РµРє РІ РЅРёС… РЅРµС‚, РЅРёРєР°РєРёС… С€Р°РіРѕРІ СЃРѕ СЃС‚РѕСЂРѕРЅС‹ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†РµРІ РЅРµС‚. РќРµС‚ РїРѕРґРІРёР¶РµРє РґР°Р¶Рµ РІ РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёРё РјР°С‚С‡Р° РјРµР¶РґСѓ СЃР±РѕСЂРЅС‹РјРё Р Р¤ Рё РЎРЁРђ РїРѕ С…РѕРєРєРµСЋ; "РўСЂР°РјРї РіРѕРІРѕСЂРёР», РЅРѕ РЅРµС‚ РЅРёРєР°РєРёС… РїРѕРґРІРёР¶РµРє РІ СЌС‚РѕРј РїР»Р°РЅРµ. Р, РЅР°РІРµСЂРЅРѕРµ, СЌС‚Рѕ РѕС‡РµРЅСЊ РІР°Р¶РЅРѕ Рё Р±С‹Р»Рѕ Р±С‹ Р·РґРѕСЂРѕРІРѕ. Р СЌС‚Рѕ Р±С‹Р»Рѕ Р±С‹ С…РѕСЂРѕС€РёРј РѕР±СЂР°РјР»РµРЅРёРµРј РєР°РєРёС…-С‚Рѕ РїРѕРґРІРёР¶РµРє РІ РґРІСѓСЃС‚РѕСЂРѕРЅРЅРёС… РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёСЏС…", - СЃС‡РёС‚Р°РµС‚ РџРµСЃРєРѕРІ. Р”РІСѓРјСЏ РґРЅСЏРјРё СЂР°РЅРµРµ (9 РјР°СЏ) РїСЂРµСЃСЃ-СЃРµРєСЂРµС‚Р°СЂСЊ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ РіРѕРІРѕСЂРёР», С‡С‚Рѕ СЃРёРіРЅР°Р»РѕРІ, С‡С‚Рѕ Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅ РјРѕР¶РµС‚ РІС‹Р№С‚Рё РёР· РїРµСЂРµРіРѕРІРѕСЂРЅРѕРіРѕ РїСЂРѕС†РµСЃСЃР° РїРѕ СѓСЂРµРіСѓР»РёСЂРѕРІР°РЅРёСЋ СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРѕРіРѕ РєРѕРЅС„Р»РёРєС‚Р°, РЅРµС‚, Рё С‡С‚Рѕ РєРѕРЅС‚Р°РєС‚С‹ СЃ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†Р°РјРё Р°РєС‚РёРІРёР·РёСЂРѕРІР°Р»РёСЃСЊ.