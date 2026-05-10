Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р”РќР 

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РјСѓР¶С‡РёРЅР° 1982 Рі.СЂ. РЅР° Р°РІС‚РѕРґРѕСЂРѕРіРµ РѕС‚ СЃРµР»Р° РЎРєРµР»СЊРєРё РґРѕ Р’Р°СЃРёР»СЊРµРІРєРё РІ Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё.