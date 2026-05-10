п»ї Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р”РќР  » РђРџРќ - РђРіРµРЅС‚СЃС‚РІРѕ РџРѕР»РёС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РќРѕРІРѕСЃС‚РµР№
 
п»ї

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р”РќР 

Р’ СЂРµР·СѓР»СЊС‚Р°С‚Рµ СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРёС… РѕР±СЃС‚СЂРµР»РѕРІ 9 Рё 10 РјР°СЏ СЂР°РЅРµРЅС‹ РјСѓР¶С‡РёРЅР° 1964 Рі.СЂ. РІ Р“РѕСЂРЅРѕСЃС‚Р°РµРІРєРµ Рё РјСѓР¶С‡РёРЅР° 1985 Рі.СЂ. РІ РљР°РёСЂР°С… РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё. РџРѕРІСЂРµР¶РґРµРЅС‹ Р¶РёР»С‹Рµ РґРѕРјР° РІ С‡РµС‚С‹СЂС‘С… РЅР°СЃРµР»С‘РЅРЅС‹С… РїСѓРЅРєС‚Р°С… СЂРµРіРёРѕРЅР°, Р°РґРјРёРЅРёСЃС‚СЂР°С‚РёРІРЅС‹Рµ Р·РґР°РЅРёСЏ - РІ РґРІСѓС…, Р° С‚Р°РєР¶Рµ С€РєРѕР»Р°, СЃРєР»Р°РґСЃРєРѕРµ РїРѕРјРµС‰РµРЅРёРµ Рё Р»РёРЅРёСЏ СЌР»РµРєС‚СЂРѕРїРµСЂРµРґР°С‡Рё.
Р’ РџРµС‚СЂРѕРІСЃРєРѕРј СЂР°Р№РѕРЅРµ Р”РѕРЅРµС†РєР° СЂР°РЅРµРЅ РїРѕРґСЂРѕСЃС‚РѕРє 2010 Рі.СЂ.
Р’ РїРѕСЃС‘Р»РєРµ РџРµСЃС‡Р°РЅСЃРєРёР№ Р‘РµР»РѕРІСЃРєРѕРіРѕ СЂР°Р№РѕРЅР° РљСѓСЂСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРёР№ РґСЂРѕРЅ Р°С‚Р°РєРѕРІР°Р» С‡Р°СЃС‚РЅС‹Р№ РґРѕРј, СЂР°РЅРµРЅ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёРґРІСѓС…Р»РµС‚РЅРёР№ РјСѓР¶С‡РёРЅР°.
Р Р°РЅРµРЅ РјСѓР¶С‡РёРЅР° РїСЂРё РґРµС‚РѕРЅР°С†РёРё Р±РµСЃРїРёР»РѕС‚РЅРёРєР° РІ РЁРµР±РµРєРёРЅСЃРєРѕРј РѕРєСЂСѓРіРµ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё, РїРѕРІСЂРµР¶РґРµРЅС‹ С‡Р°СЃС‚РЅС‹Р№ РґРѕРј, СЃР»СѓР¶РµР±РЅС‹Р№ РјРёРєСЂРѕР°РІС‚РѕР±СѓСЃ Рё Р»РµРіРєРѕРІРѕР№ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЊ.
Р Р°РЅРµРЅ РјСѓР¶С‡РёРЅР° 1982 Рі.СЂ. РЅР° Р°РІС‚РѕРґРѕСЂРѕРіРµ РѕС‚ СЃРµР»Р° РЎРєРµР»СЊРєРё РґРѕ Р’Р°СЃРёР»СЊРµРІРєРё РІ Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё.
Р§РРўРђР™РўР• РўРђРљР–Р•:
» Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, РЎРµРІР°СЃС‚РѕРїРѕР»Рµ, Р”РќР 
» Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РљСѓСЂСЃРєРѕР№, РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…
» Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€РёРµ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…
» Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, РїРѕРіРёР±С€Р°СЏ Рё СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…
» РЈРєСЂР°РёРЅС†С‹ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р”РќР 
РњР°С‚РµСЂРёР°Р» РЅРµРґРµР»Рё
Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РљСЂС‹Р»РѕРІСѓ РёСЃС‡РµР·Р»Рё СЂРѕРґРёРјС‹Рµ РїСЏС‚РЅР° СЂСѓСЃСЃРєРѕРіРѕ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»РёР·РјР°

РџСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё
РќР°С†РёРё Рё Р¤РёРіСѓСЂС‹

РќР°С†РёРё Рё Р¤РёРіСѓСЂС‹

Р›СЋРґРё РєР°Рє Р»СЋРґРё

Р›СЋРґРё РєР°Рє Р»СЋРґРё

РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

РќРµ РїРёС€РёС‚Рµ, РґРµС‚Рё, РєРЅРёР¶РµРє, Р° СѓС‡РёС‚Рµ СЃРѕРїСЂРѕРјР°С‚

РџРѕС‡РµРјСѓ Р РѕСЃСЃРёСЏ - РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРіСѓР»СЏС‚РѕСЂ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёРєРё Рё РЅРµС„С‚СЏРЅС‹С… РєРѕС‚РёСЂРѕРІРѕРє РІ РјРёСЂРµ?

РџРѕС‡РµРјСѓ Р РѕСЃСЃРёСЏ - РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРіСѓР»СЏС‚РѕСЂ РјРёСЂРѕРІРѕР№ РіРµРѕРїРѕР»РёС‚РёРєРё Рё РЅРµС„С‚СЏРЅС‹С… РєРѕС‚РёСЂРѕРІРѕРє РІ РјРёСЂРµ?

РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

РљР°Рє СЃРґРµР»Р°С‚СЊ РёР· С€РєРѕР»СЊРЅРёРєР° РїРѕС‚СЂРµР±РёС‚РµР»СЏ РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

РҐСЂРѕРЅРёРєРё РёСЃС‡РµР·Р°СЋС‰РёС…

Р“Р»Р°РІРЅС‹Рµ С‚РµРјС‹
Р’С‹Р±РѕСЂС‹ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° Р Р¤ Р“РѕСЃРґСѓРјР° Р Р¤ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РљРѕСЂСЂСѓРїС†РёСЏ РќРѕРІС‹Рµ Р·Р°РєРѕРЅС‹ РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ
все темы →
Р РµР№С‚РёРЅРіРё
  • РЎР°РјРѕРµ С‡РёС‚Р°РµРјРѕРµ
  • Р’СЃРµ Р·Р° СЃРµРіРѕРґРЅСЏ
РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РСЃС‚РѕСЂРёСЏ РјРѕРµРіРѕ РїСЏС‚РёРґРµСЃСЏС‚РёСЃРµРјРёС‚СЃС‚РІР°

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

РЈСЂРѕРєРё РќР°РІР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

Р’СЃС‘, С‡С‚Рѕ РІС‹ С…РѕС‚РµР»Рё Р·РЅР°С‚СЊ Рѕ РїРµРґРѕС„РёР»РёРё, РЅРѕ Р±РѕСЏР»РёСЃСЊ СЃРїСЂРѕСЃРёС‚СЊ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РЎРµСЂРµР±СЂРµРЅРЅРёРєРѕРІ: СЂРµР¶РёСЃСЃРµСЂСЃРєР°СЏ С‚СЂР°РіРµРґРёСЏ

РљРѕРЅС„РёРіСѓСЂР°С†РёСЏ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ РІР»Р°СЃС‚Рё. РџСЂРѕРґРѕР»Р¶РµРЅРёРµ

28% СЂРѕСЃСЃРёСЏРЅ СЃС‚Р°СЂС€Рµ 18 Р»РµС‚ СЂРµРіСѓР»СЏСЂРЅРѕ РёРіСЂР°СЋС‚ РІ РІРёРґРµРѕРёРіСЂС‹, 38% - РІСЂРµРјСЏ РѕС‚ РІСЂРµРјРµРЅРё

  • 17:24
  • 132

Р’РЎРЈ Р°С‚Р°РєСѓСЋС‚ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ СЂРµРіРёРѕРЅС‹, СЂР°РЅРµРЅС‹Рµ РІ РҐРµСЂСЃРѕРЅСЃРєРѕР№, Р‘РµР»РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕР№, РљСѓСЂСЃРєРѕР№, Р—Р°РїРѕСЂРѕР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚СЏС…, Р”РќР 

  • 17:11
  • 165

РљР°Рє РІ Р•РІСЂРѕРїРµ РІРѕРѕР±С‰Рµ РїСЂРёС€Р»Рё Рє РёРґРµРµ, С‡С‚Рѕ Р РѕСЃСЃРёСЏ РёРј СѓРіСЂРѕР¶Р°РµС‚?

РЇР·С‹РєРѕРІРѕР№ РѕР±РјСѓРґСЃРјРµРЅ РЈРєСЂР°РёРЅС‹ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р»Р° Рѕ С„РµРЅРѕРјРµРЅРµ, РёР·-Р·Р° РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ СѓРєСЂР°РёРЅС†Р°Рј Р»РµРіС‡Рµ СѓС‡РёС‚СЊ СЂСѓСЃСЃРєРёР№, С‡РµРј СѓРєСЂР°РёРЅСЃРєРёР№

  • 22:40
  • 445

Р’ РљСЂРµРјР»Рµ РІС‹СЂР°Р·РёР»Рё РЅР°РґРµР¶РґСѓ, С‡С‚Рѕ РўСЂР°РјРї РїРѕРІР»РёСЏРµС‚ РЅР° РљРёРµРІ, Рё РїРµСЂРµРјРёСЂРёРµ СЃРѕСЃС‚РѕРёС‚СЃСЏ, РєР°Рє РґРѕРіРѕРІРѕСЂРёР»РёСЃСЊ

  • 17:37
  • 562

РђРјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёР№ СЃСѓРґ РѕС‚РјРµРЅРёР» СЂРµС€РµРЅРёСЏ Р”РµРїР°СЂС‚Р°РјРµРЅС‚Р° СЌС„С„РµРєС‚РёРІРЅРѕСЃС‚Рё РёР·-Р·Р° С‚РѕРіРѕ, С‡С‚Рѕ РѕРЅРё РїСЂРёРЅРёРјР°Р»РёСЃСЊ РїРѕСЃСЂРµРґСЃС‚РІРѕРј РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРіРѕ РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚Р°

  • 16:17
  • 519